Avete mai visto la fidanzata di Leonardo Pieraccioni? Ha una figlia e si vedono dal lunedì al giovedì

Teresa Magni è l’attuale fidanzata di Leonardo Pieraccioni, l’attore e regista toscano ex di Laura Torrisi. L’attore, per la prima volta, ha parlato a lungo di lei nel corso di un’intervista. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Teresa Magni è nata nel 1981 ed è fiorentina, come Pieraccioni. Non fa parte del mondo dello spettacolo e quanto la coppia si è conosciuta Teresa vendeva capsule per il caffè. Ha una figlia, Anna, nata da una precedente relazione.

Teresa e Leonardo hanno ufficializzato la loro storia nel 2022 con alcune foto in comune sui social ma stanno insieme da quattro anni. L’attore ha rivelato che si vedono dal lunedì al giovedì, poi lui trascorre il weekend con la figlia Martina. La figlia di Pieraccioni è nata nel 2010 ed è frutto della storia d’amore con l’attrice Laura Torrisi, durata dal 2007 al 2014.

Il matrimonio secondo Pieraccioni

Il matrimonio non è nelle corde dell’attore toscano, come ha dichiarato nell’intervista al Corriere della Sera:

“È una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Io ci parlo con i miei amici sposati, al 90 per cento sono separati. Poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa”

Gli auguri alla ex Laura Torrisi

Teresa Magni e Leonardo Pieraccioni stanno vivendo un periodo idilliaco con molte foto in comune soprattutto sul profilo Instagram di lei. Con la sua ex, Laura Torrisi, l’attore è rimasto in buoni rapporti e le augura “un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo”.