Avete mai visto la fidanzata di Giorgio Pasotti? Ha rischiato di diventare Miss Italia

Claudia Tosoni è la fidanzata di Giorgio Pasotti, l’attore bergamasco protagonista, nei panni di un pediatra, della fiction Lea – Un nuovo giorno, di cui sta per girare il seguito. La coppia ha quasi vent’anni di differenza di età. Scopriamo qualcosa in più su lei e sulla loro storia.

Chi è la fidanzata di Giorgio Pasotti

Claudia Tosoni è nata a Roma il 27 aprile 1991 e fa l’attrice. Si è diplomata all’Accademia Cinema e Tv Achille Togliani e nel 2012 ha partecipato al concorso di Miss Italia. Si è classificata al terzo posto dietro a Giusy Buscemi, prima, e Romina Pierdomenico, giunta seconda. Ha preso parte ad alcuni programmi televisivi ed è stata il volto del Meteo di La7.

Claudia ha recitato in diverse serie televisive tra cui Il bello delle donne, Provaci ancora prof 7 e Lea, la vita degli altri. Al cinema ha partecipato al film Loro di Paolo Sorrentino e Nove lune e mezza di Michela Andreozzi. Ama il tennis, la danza e il teatro. E sul palcoscenico ha incontrato Giorgio Pasotti: i due hanno recitato insieme in Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, per la regia di Massimiliano Bruno.

La differenza di età e la voglia di una nuova paternità

La differenza di età non spaventa l’attore (classe 1973) perché considera Claudia molto matura. E gli piacerebbe, come ha dichiarato al Corriere della Sera, diventare di nuovo padre. Giorgio Pasotti ha già una figlia, Maria, di 13 anni, frutto della lunga relazione con la collega Nicoletta Romanoff. Dopo la rottura con quest’ultima, è stato legato all’attrice Giulia Michelini, conosciuta sul set della fiction Distretto di Polizia.

L’attore bergamasco attualmente è in tour con lo spettacolo teatrale Racconti disumani, dov’è in scena da solo, per la regia di Alessandro Gassmann. Per quanto riguarda il cinema, invece, ha finito di girare Settimo grado diretto da Massimo Cappelli e a luglio partirà la lavorazione del suo nuovo film da regista.