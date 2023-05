Avete mai visto la fidanzata di Daniel Radcliffe? Ha fatto diventare papà Harry Potter!

Erin Darke è la fidanzata di Daniel Radcliffe, uno dei volti più noti al mondo per aver vestito i panni del maghetto protagonista di Harry Potter. I due sono molto riservati ma stanno insieme da più di dieci anni. Ed ora sono diventati tre. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla coppia.

Chi è la fidanzata di Daniel Radcliffe

Erin Darke è nata il 10 settembre 1984 a Flint, nel Michigan ed è un’attrice. A 21 anni, nel 2005, si trasferisce con la famiglia a New York. Ruoli importanti nella sua carriera sono stati quelli di Mary in The Marvelous Mrs. Maisel e Leeta nella serie AMC Dietland. Al cinema è stata protagonista di Love & Mercy, Beside Still Waters (2014), Still Alice (2014) e Don’t Think Twice (2016).

Ma il ruolo che le ha dato maggior popolarità è quello di Cindy nella serie del 2015, Good Girl Revolt, insieme a Daniel Radcliffe. Con lui ha preso parte anche alla terza stagione della serie Miracle Workers.

La coppia ha una relazione da più di dieci anni

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2012 sul set del film Giovani ribelli – Kill Your Darlings. Solo nel 2014, però, Daniel Radcliffe e Erin Darke si sono presentati ufficialmente insieme, durante la 68a cerimonia dei Tony Awards. Da allora, hanno sempre mantenuto un basso profilo.

“Mi ha conquistato con le sue battute – ha dichiarato l’attore – Stavamo recitando e c’era qualcosa nelle sue parole che mi divertiva, e lì ho capito di essere in pericolo”

L’arrivo di un figlio

Ed ora la loro storia è stata suggellata dalla nascita di un figlio. Nessun annuncio ufficiale o comunicazione via social, solo una foto per le strade di New York mentre spingevano una carrozzina. Il portavoce dell’attore britannico, poi, dopo la diffusione delle foto ha confermato la notizia. E sì, Harry Potter è diventato papà.