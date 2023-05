Avete mai visto la fidanzata di Alessandro Borghi? Sono diventati da poco genitori del loro primo figlio

Irene Forti è la bellissima compagna di Alessandro Borghi, l’attore protagonista del film Le otto montagne e di Delta, attualmente nelle sale. La coppia ha da poco dato alla luce il loro primo figlio, dal nome originale: Heima. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla loro storia.

Chi è la fidanzata di Alessandro Borghi

Irene Forti è romana, non si conosce la sua data di nascita perché è molto riservata. È una modella ed è manager nel settore delle risorse umane. È laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale.

Irene e Alessandro Borghi si sono mostrati insieme per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2021. Al Festiva di Cannes 2022 tutti i riflettori e i click delle macchine fotografiche erano per loro. La coppia presentava il film Le otto montagne, in cui l’attore recita al fianco di Luca Marinelli, per la regia di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

La coppia è molto riservata

Molto riservati, Irene Forti e l’attore romano (classe 1986) stanno insieme da due anni ma le loro apparizioni pubbliche sono rare. Alessandro Borghi aveva raccontato lo scorso anno:

“Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”

La nascita del figlio Heima

E a suggellare la loro storia d’amore è arrivato un figlio, annunciato solo un mese dopo nascita con una videointervista dell’attore a The Hollywood Reporter:

“Sto molto bene, perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco, però ci costringe a farci un sacco di domande – ha dichiarato Borghi – Quando ho visto mio figlio per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti”

Il nome del bambino, Heima, deriva da un viaggio in Islanda fatto insieme: