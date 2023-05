Avete mai visto l’attuale marito di Gwyneth Paltrow? Ha un bellissimo rapporto con il suo ex

Brad Falchuk è il marito di Gwyneth Paltrow, la diva premio Oscar per Shakespeare in love. L’attrice ha lasciato il mondo del cinema per dedicarsi alla sua azienda di benessere e lifestyle Goop. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla coppia.

Chi è l’attuale marito di Gwyneth Paltrow

Brad Falchuk è nato in Massachusetts il primo marzo 1971 ed è uno sceneggiatore e produttore televisivo. È noto per aver prodotto le serie televisive Glee, American Horror Story e Scream Queens. Brad e Gwyneth si sono conosciuti nel 2010, proprio sul set di Glee.

In precedenza l’attrice premio Oscar ha avuto una lunga relazione con la rockstar Chris Martin. Si sono sposati nel 2003 e hanno avuto due figli: nel 2004 è nata Apple e nel 2006 Moses. Dopo la separazione hanno mantenuto ottimi rapporti e anche Chris e Bred sono amici.

Il matrimonio da sogno

Il matrimonio con Falchuk, invece, è avvenuto il 29 settembre 2018. L’album delle nozze è stato pubblicato sul sito di Goop: la sposa bellissima in un abito Valentino Haute Couture che Pierpaolo Piccioli aveva disegnato per lei.

Gwyneth Paltrow ha dichiarato di essersi regalata il suo secondo matrimonio per il suo 46mo compleaano. Per la sua midlife, come ha detto lei stessa.

“Sono nella mia midlife, nella mia mezza età – aveva dichiarato l’attrice ora imprenditrice – e finalmente sto cercando di accettare l’idea di quanto possa essere complesso l’amore romantico. Ho deciso di dare al matrimonio una seconda possibilità”

E con Bred sembra che sia davvero la storia definitiva