Avete mai visto il figlio di Richard Gere? È bello come il padre ed è molto riservato

Non tutti i personaggi famosi amano condividere con il pubblico i dettagli della propria vita privata. È il caso del noto attore statunitense Richard Gere, che ha sempre tenuto la sua famiglia lontano dai riflettori. Ma se poco si sa dei suoi figli più giovani, qualcosa si conosce di Homer Gere, il suo primogenito. Vediamo cosa.

Chi è il figlio di Richard Gere

Homer James Jigme Gere è il figlio nato dal matrimonio di Richard Gere con l’attrice Carey Lowell. È nato a New York, negli Stati Uniti, il 6 febbraio 2000, e oggi ha 23 anni. Il suo nome deriva dalla combinazione dei nomi dei padri della mamma e del papà.

Non si conosce molto della sua vita privata, dalle foto in circolazione si evince che Homer è bello come il padre e gli assomiglia moltissimo. Nonostante dopo la separazione dei genitori il piccolo sia stato affidato alla madre, Homer e il padre sono molto legati. Amano viaggiare e sono stati fotografati insieme qualche anno fa in Italia quando l’attore prese parte al Giffoni Film Festival. Nel 2017, l’anno seguente, furono avvistati nuovamente in Italia.

La passione per l’astronomia

Nell’ambito di una recente intervista, Richard Gere, parlando di suo figlio Homer, ha dichiarato che il giovane è un appassionato di astronomia e che vorrebbe studiare in campo scientifico. Almeno per ora, quindi, è escluso che segua le orme dei genitori del mondo dello spettacolo. Sembra che anche lui abbia abbracciato la religione buddista, come suo padre.

La vita sentimentale di Richard Gere

Homer Gere è venuto alla luce quando il padre aveva già 50 anni. Richard Gere nel 1991 aveva sposato la top model Cindy Crawford, da cui ha divorziato quattro anni dopo. Nel 2002 sposa l’attrice Carey Lowell, da cui nel 2000 aveva avuto Homer. Nel 2013 la coppia divorzia e l’attore conosce Alejandra Silva, che sposa nel 2018. La coppia ha due figli, nati nel 2019 e nel 2020.

Oltre ai fratelli più piccoli, nati dall’amore di Richard Gere e Alejandra Silva, Homer James Jigme Gere ha anche una sorella. Si chiama Hannah Dunne ed è il frutto della relazione di sua madre con l’attore, produttore e regista Thomas Griffin Donne.