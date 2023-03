Avete mai visto il figlio di Lino Banfi? Tutte le curiosità e le informazioni su di lui

Walter Zagaria è il figlio di Lino Banfi (vero nome Pasquale Zagaria) e della signora Lucia Lagrasta Zagaria, mancata il 22 febbraio scorso. È comparso di recente in televisione, alla trasmissione Domenica In, proprio per ricordare la mamma da poco scomparsa. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Chi è il figlio di Lino Banfi

Walter Zagaria è nato a Roma il 12 gennaio 1968 ed ha quindi 55 anni. È una persona molto riservata e non ha mai animato i rotocalchi. Lavora nel mondo dello spettacolo, ma ama stare dietro le quinte. Ha svolto il ruolo di assistente alla regia e di produttore esecutivo.

È comparso in un documentario, da lui prodotto, I sogni nel mirino dedicato alla carriera di Sergio Leone. Nel 2016 ha un piccolo ruolo nel film drammatico di Ciro De Caro Acqua di marzo. Insieme alla sorella Rosanna, dal 2017 gestisce il ristorante di famiglia L’orecchietteria Banfi, che si trova a Roma.

Walter Zagaria non è sposato e non ha figli. Ha due nipoti: Virginia Leoni e Paolo Leoni, i figli della sorella Rosanna Banfi e di Fabio Leoni. È molto legato alla sua famiglia e in particolar modo alla sorella. Per lei, attrice, ha fatto un tifo sfegatato durante l’ultima edizione dello show di Rai1 Ballando con le stelle.

La famiglia di Walter Zagaria

Rosanna Banfi (vero nome Rosanna Zagaria), infatti, è stata una concorrente della trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci, in coppia con il ballerino Simone Casula. La figlia di Lino Banfi nel 2009 è stata operata per un tumore al seno e da allora è diventata testimonial per la prevenzione.

Nel febbraio del 2023 è mancata l’amatissima moglie di Lino Banfi, mamma di Walter e Rosanna. La signora Lucia, da tempo malata di Alzheimer, era nata nel 1938. Il primo marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, aveva sposato Lino, la cui carriera era solo agli inizi. Lucia è sempre stata accanto al marito con discrezione e dedizione durante tutta la sua lunga carriera.