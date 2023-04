Avete mai visto il fidanzato di Simona Cavallari? Non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto riservato

Giovannino Glorio è il fidanzato di Simona Cavallari, attrice televisiva e cinematografica, tra le interpreti della fiction di Canale 5 Viola come il mare. I due hanno una relazione da alcuni anni. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Giovannino Glorio è un imprenditore di origini romane. Ha tre figli nati da una precedente relazione. Anche Simona Cavallari ha tre figli. L’attrice ha ufficializzato la loro unione nel 2019 con un post sui social dedicato a lui.

“E pensare che ci siamo sempre sfiorati senza incontrarci per una vita – ha scritto la Cavallari – Pensare che avremmo potuto non trovarci mai e non scoprire quanto tutto diventa facile e meraviglioso, nonostante tutto, quando si ama davvero”