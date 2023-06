Sapete chi è il fidanzato di Millie Bobby Brown? È il figlio di una leggenda del rock

Jake Bongiovi è il fidanzato di Millie Bobby Brown, la giovanissima star di Stranger Things. I due hanno trentanove anni in due ma stanno già per sposarsi. Nonostante la giovane età lei è già famosissima per aver interpretando Eleven nella celebre serie firmata Netflix e grazie a film come Enola Holmes 1 e 2. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il fidanzato di Millie Bobby Brown

Jake Bongiovi, 20 anni, è il figlio della leggenda del rock Jon Bon Jovi. La mamma si chiama Dorothea, i due fratelli Jesse (28 anni) e Romeo (19 anni) e la sorella Stephanie (29 anni). Per ora, Jake, sembra che non abbia nessuna intenzione di seguire le orme del padre.

Non ambisce, infatti, alla carriera musicale ma è un aspirante attore. Due i lavori in uscita: un film dal titolo Sweethearts e una commedia di nome Rockbottom. È diventato noto alle cronache per aver organizzato, nel marzo 2018, una protesta studentesca contro le armi da fuoco, dopo l’ennesima tragedia seguita a una sparatoria.

Il fidanzamento ufficiale con un party a tema

Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown si sposeranno a breve: il fidanzamento ufficiale è stato annunciato dalla stessa attrice, dopo una relazione di due anni e mezzo. Nella foto a corredo della notizia, un anello di fidanzamento con un solitario da 4 carati, per un valore di circa 250mila dollari.

Ancora non è stata fissata una data per le nozze ma sembra che i preparativi procedano a gonfie vele. Il fidanzamento, invece, è stato festeggiato con una festa a tema, che ha coinvolto amici e parenti. Nonostante la giovane età di entrambi (19 anni lei e 21 lui) non sembrano esserci dubbi sulla solidità della loro unione.

È stato lo stesso padre del futuro sposo, la rockstar Jon Bon Jovi, a dichiarare che gli anni non contano e che Millie Bobby è una ragazza eccezionale, il partner giusto con cui crescere e maturare insieme.