Avete mai visto il fidanzato di Marica Pellegrinelli? Ha ricevuto da lei una dedica molto speciale

William Djoko è il fidanzato di Marica Pellegrinelli, la bellissima modella e attrice nonché ex moglie di Eros Ramazzotti. Per il suo compleanno ha ricevuto da lei una dedica dolcissima. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il fidanzato di Marica Pellegrinelli

William Djoko, classe 1984, è un dj e produttore musicale di genere house. È nato in Olanda, il padre è di origine camerunese e la madre di origini ucraine e olandesi. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato a lavorare come ballerino, poi ha fondato una band, i Jason & the Argonauts.

Nel 2008 ha iniziato la carriera da solista, con la pubblicazione dell’album Hard Loving. Ultimamente è diventato famoso a livello mondiale e si è esibito sui palchi delle più importanti città europee.

Una coppia bellissima e molto affiatata

La relazione con Marica Pellegrinelli è iniziata nel 2021. Dopo essere stati fotografati insieme nel dicembre 2021 in un locale milanese, sono usciti allo scoperto e non si sono più nascosti. Per il compleanno di lei, il 17 maggio, Djoko l’ha definita “una su un miliardo, sexy, amorevole, intelligente, bella, divertente supermamma (sono il patrigno più fortunato del mondo), raver, creatrice di adesivi, appassionata artista, architetto & una cuoca fantastica con infinita immaginazione”

Marica ha risposto di par suo, per il compleanno di lui. Ecco cosa ha postato sul suo profilo Instagram.

“Buon compleanno anima dai molti talenti chi mi ha scelta come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, s**, cibo di strada). Mi sento grata ogni istante per aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa vastità di gente. Ti amo, ti amiamo”

Insomma, sembrano davvero molto felici insieme. E tutto ciò con la benedizione della famiglia allargata. Sembra infatti che Marica ed Eros Ramazzotti siano rimasti in buoni rapporti. E la figlia di Eros, Aurora, ha pure fatto gli auguri pubblicamente a William a dimostrazione dell’affetto che ancora la lega all’ex moglie di suo padre.