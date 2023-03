Avete mai visto il compagno di Maya Sansa? Vita e curiosità su di lui

Fabrice Scott è il compagno di Maya Sansa, la protagonista della fiction Sei donne – Il mistero di Leila, in onda in questi giorni su Rai 1. L’attrice italo- iraniana, nel ruolo del Pubblico Ministero Anna Conti, guida un cast prevalentemente femminile in un giallo dai risvolti psicologici. Scopriamo insieme qualche curiosità sul suo compagno e sulla sua famiglia.

Cosa fa il compagno di Maya Sansa

Maya Sansa, classe 1975, ha una relazione da lungo tempo con Fabrice Scott, attore franco-canadese nato nel 1970 a Montreal. Fabrice ha studiato presso la scuola Drama Center di Londra e ha alternato la carriera di interprete di teatro e di cinema a quella di regista. Si stabilisce poi a Parigi, dove vive tutt’ora insieme alla compagna. Recita a teatro e compare alla televisione inglese e francese.

Le sue tournée teatrali lo portano in Italia dove si ferma quattro anni e inizia a lavorare al cinema. Quando torna a Parigi nel 2006 fonda Le Club con Delphine Lanson e continua a lavorare sia in Francia che in Italia. Appare nelle produzioni inglesi The listening e L’Enquête. Insegna ai Cours Florent nel dipartimento Acting in English.

La vita privata

Maya Sansa e Fabrice Scott hanno una vita privata molto riservata. Sappiamo che hanno una figlia, Talitha, che ora ha 9 anni. Hanno scelto di farla crescere a Parigi dove la ragazzina frequenta una scuola particolare.

“Abbiamo scelto una scuola statale, di quartiere – ha spiegato l’attrice in un’intervista – che applica il metodo Freinet. Non ci sono pareti, lo spazio è un enorme loft. I bambini si muovono liberi, fanno molto lavoro di gruppo, l’integrazione funziona”.

E se un giorno Talitha volesse fare l’attrice?