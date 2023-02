Avete mai visto i figli di Maurizio Costanzo? Vita e curiosità su di loro

Camilla, Saverio e Gabriele sono i tre figli di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv, scomparso il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni, che ha fatto la storia della televisione italiana. Saverio, in particolare, ha seguito le orme paterne nel mondo dello spettacolo ed è un talentuoso ed affermato regista cinematografico. Vediamo qualche curiosità su tutti e tre.

Camilla Costanzo è una scrittrice e sceneggiatrice televisiva

Camilla e Saverio sono nati dal matrimonio con Flaminia Morandi mentre Gabriele è il figlio che Maurizio Costanzo ha adottato con Maria De Filippi. Camilla, nata nel 1973, è una sceneggiatrice ed autrice televisiva. È molto riservata, della sua vita privata si sa che è sposata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è mamma. Ha interpretato alcuni ruoli minori come attrice ed è anche scrittrice: Ero cosa loro è il suo romanzo più famoso.

Saverio Costanzo è un affermato regista

Saverio Costanzo, nato a Roma nel 1975, è regista e sceneggiatore. Laureato in Sociologia della Comunicazione, inizia la sua carriera come sceneggiatore e alla fine degli anni ’90 è a New York dove fa esperienza come aiuto regista e documentarista. Come lungometraggio, la sua opera prima è Private (2004), accolto con favore dalla critica internazionale, che vince numerosi premi. Segue In memoria di me (2007) e nel 2009 il regista acquisisce i diritti per la trasposizione cinematografica del romanzo La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano.

La carriera di Saverio Costanzo prende il volo grazie alle serie tv: prima In Treatment (Sky) con Sergio Castellitto poi L’amica geniale, serie Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ora sta lavorando al suo primo film internazionale, con Lily James, Willem Dafoe e Joe Keery nel cast, dal titolo Finalmente l’alba. Il regista, separato dalla sua precedente compagna, attualmente è legato all’attrice Alba Rohrwacher.

Gabriele è il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Gabriele (nato a Roma nel 1991) è il terzo figlio di Maurizio Costanzo. È stato adottato, insieme a Maria De Filippi, quando aveva 13 anni e lavora nella redazione dei programmi Mediaset dei genitori. Poco si conosce della sua vita privata. Di recente ha frequentato una ragazza romana di nome Francesca Quattrini, studentessa presso l’Istituto Europeo di Design, ma sembra che i due si siano lasciati.