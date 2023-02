Giacomo Celentano è il figlio maschio del carismatico Adriano Celentano, il famosissimo cantante e attore che non ha bisogno si presentazioni. Giacomo, a differenza delle sorelle Rosita e Rosalinda, ha portato avanti la carriera nel mondo dello spettacolo un po’ più sottotraccia. Vediamo qualche curiosità su di lui, sul suo lavoro e sulla sua vita privata.

Gli inizi della carriera musicale del figlio di Adriano Celentano

Il figlio di Adriano Celentano e della cantante e attrice Claudia Mori è nato il 19 novembre del 1966 a Roma. È il fratello minore di Rosita (1965) e quello maggiore di Rosalinda (1968). Figlio d’arte, dopo il liceo scientifico, ha iniziato la carriera nel mondo della musica. Il suo primo album, Dentro il bosco, risale al 1989 e vanta la collaborazione di Mario Lavezzi.

La sua carriera prosegue come autore di testi musicali e come giornalista (collabora con il giornale satirico Il Cartone) e scrittore. Nel 1996 scrive per sua padre Adriano il brano Vento d’Estate. Poi, dopo l’incontro con Mario Ferrara e Roberto Bignoli compone brani di ispirazione cristiana come L’Eterno messaggio e Il Cantico di Zaccaria.

L’importanza della fede e la malattia

La fede ha contraddistinto la sua vita e lo ha aiutato anche nei momenti più bui. Giacomo ha sofferto a lungo, come la sorella Rosalinda, di depressione, malattia che ha segnato la sua carriera e anche la sua vita privata. Di fede e di malattia ha parlato nel suo libro La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione. È autore anche dell’autobiografia Nel nome del Padre: la mia storia di figlio in figlio.

La vita privata

Giacomo Celentano è sposato con Katia Cristiano dal 2002. Si sono uniti in matrimonio dopo 4 anni di fidanzamento duranti in quali hanno rispettato la castità, come previsto dalla pratica religiosa. La coppia ha un figlio, Samuele Celentano, nato nel 2004.