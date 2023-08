Avatar 4: le anticipazioni del prossimo capitolo della saga di James Cameron

Dopo l’attesa e l’anticipazione suscitate dai primi tre film della saga di Avatar, i fan possono iniziare a tracciare i contorni del quarto capitolo, mentre James Cameron e il co-produttore Jon Landau svelano gradualmente dettagli intriganti sulla pellicola. Sebbene l’uscita sia stata posticipata dalla Disney al 21 dicembre 2029, il pubblico può già assaporare alcune anticipazioni su ciò che li attende nel mondo di Pandora.

I fan hanno dovuto attendere un considerevole lasso di tempo tra il primo film e i suoi sequel. Ma sembra che l’attesa tra i capitoli successivi potrebbe essere notevolmente ridotta. In un’intervista con The Hollywood Reporter, James Cameron ha svelato i suoi piani per il ritmo di uscita dei film successivi.

Ha affermato che “queste storie esistono” e che conoscono bene la direzione della saga. E non solo: Cameron ha espresso l’obiettivo di pubblicare Avatar 3 nel 2025. Poi Avatar 4 “forse tre anni dopo,” e infine Avatar 5 “forse un paio d’anni dopo” il quarto capitolo. Sebbene Avatar 4 abbia subito un ritardo nell’uscita, passando dal 2026 al 2029, sembra che l’idea di un ritmo più sostenuto rimanga in piedi.

Un dato interessante riguarda le riprese di Avatar 4, che sono iniziate in parallelo alla produzione di Avatar: La via dell’acqua. Questo approccio è stato adottato per motivi logistici, come confermato da Jon Landau in un’intervista a Variety.

Landau ha spiegato che la produzione ha realizzato la maggior parte del primo atto di Avatar 4 durante le riprese di Avatar: La via dell’acqua. Tuttavia, è importante sottolineare che queste riprese non hanno coinvolto l’intera storia del quarto capitolo, bensì si sono concentrate sul primo atto.

Questa strategia si è rivelata essenziale a causa del salto temporale che caratterizzerà Avatar 4. Landau ha dichiarato che la produzione ha girato le scene con il cast di bambini in anticipo. Questo per catturare l’aspetto dei giovani attori prima che crescessero sia nel film che nella vita reale.