“Avatar 3” curiosità e dettagli sul prossimo film di James Cameron

James Cameron ha già confermato che Avatar 3 si farà e sarà un progetto strabiliante, qualcosa di mai visto al cinema. Fin dal 2009, il regista ha scommesso su questa saga che ha rivoluzionato per sempre il mondo del cinema. Fin dal suo debutto con la tecnologia del 3D, tutti hanno avuto l’impressione che fossero stati superati dei limiti tecnologici importanti. Da quel momento nulla sarebbe stato più come prima.

Oggi a distanza di più di 10 anni possiamo dire con certezza che avevamo ragione, James Cameron aveva ragione. Lo straordinario universo del pianeta Pandora, con panorami mozzafiato, animali fantastici ed una popolazione dalla pelle blu sarebbe valso al regista ben 1,8 miliardi di dollari di incassi a livello mondiale. Il suo studio meticoloso, abbinato ad una programmazione impeccabile, lo hanno già portato ad aver deciso le date dei prossimi sequel. Avatar – La via dell’acqua è uscito il 14 dicembre 2022. Avatar 3 uscirà il 19 dicembre 2025, Avatar 4 il 21 dicembre 2029 ed Avatar 5 il 19 dicembre 2031.

James Cameron aveva già in mente che ci sarebbero stati 5 film in totale e così sarà, grazie ad un successo strabiliante anche del secondo capitolo, uscito solo pochi mesi fa. Sulla base delle ultime anticipazioni, sembra che in questa pellicola il regista abbia intenzione di esplorare anche un altro lato della popolazione Na’Vi, il lato più oscuro e malefico.

L’attore Jack Champion, interprete di Spider, ha commentato la trama di questo terzo film a The Hollywood Reporter. Conosceremo quindi nuovi popoli tra cui “il popolo della cenere“, con tutti i lati oscuri del mondo di Pandora: