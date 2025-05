Attesa per il Met Gala 2025: i nomi più attesi e le sorprese in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Met Gala 2025 si avvicina e l’attesa cresce attorno a questo evento di moda imperdibile, in programma il 5 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York. Tra i nomi più chiacchierati c’è Zendaya, che potrebbe fare il suo atteso ritorno sul red carpet dopo una lunga assenza. Le aspettative sono alte e i fan sperano di vedere un ingresso scenografico che rimarrà impresso nella memoria.

Zendaya: il possibile ritorno sul red carpet

L’attrice e cantante Zendaya è una delle figure più iconiche della moda contemporanea, e il suo ritorno al Met Gala è atteso con grande entusiasmo. Dopo aver saltato diverse edizioni, la sua presenza potrebbe rappresentare un momento clou della serata. I fan si chiedono quale abito sceglierà e come interpreterà il tema di quest’anno, che tradizionalmente offre ampie possibilità di espressione creativa. La sua capacità di mescolare eleganza e audacia ha sempre catturato l’attenzione, e il Met Gala potrebbe essere l’occasione perfetta per sorprendere ancora una volta il pubblico.

Rihanna e A$AP Rocky: una coppia da red carpet

Rihanna, la superstar della musica e della moda, è praticamente sinonimo di Met Gala. Anche quest’anno, le aspettative sono alte per il suo arrivo, che potrebbe avvenire insieme al compagno A$AP Rocky, co-chair ufficiale dell’evento. La coppia è nota per i loro look audaci e per la loro presenza scenica, e il Met Gala rappresenta un’opportunità per mostrare il loro stile unico e la loro affinità. I fan attendono con ansia di vedere come i due artisti interpreteranno il tema della serata e quali sorprese potrebbero riservare.

Simone Biles e Jonathan Owens: un debutto atteso

Un altro momento da non perdere sarà il debutto ufficiale di Simone Biles e Jonathan Owens al Met Gala. La campionessa olimpica e il giocatore di football americano sono una delle coppie più amate d’America e la loro presenza promette di essere uno dei punti salienti della serata. La loro storia d’amore ha catturato l’attenzione del pubblico, e il Met Gala rappresenta l’occasione perfetta per celebrare il loro legame in un contesto glamour e festoso. Gli appassionati di sport e moda non vedono l’ora di vedere come si presenteranno insieme.

Paul Mescal e Gracie Abrams: una coppia in ascesa

L’attore irlandese Paul Mescal è tra i nomi più chiacchierati di quest’edizione del Met Gala. Dopo la sua partecipazione nel 2022, quest’anno potrebbe fare il suo ingresso accompagnato dalla presunta fidanzata, la cantante Gracie Abrams. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, e il Met Gala potrebbe rappresentare la loro prima apparizione ufficiale come coppia. Gli appassionati di cinema e musica sono curiosi di vedere come i due artisti si presenteranno sul red carpet e quale impatto avranno sulla serata.

Taylor Swift: un’assenza significativa

Secondo fonti vicine a Taylor Swift, la cantante non parteciperà al Met Gala 2025 a causa di impegni lavorativi. La sua assenza è considerata significativa, dato il suo status di icona della musica e della moda. Tuttavia, il red carpet non mancherà di stelle, con nuove promesse come Ayo Edebiri, Amelia Gray e Paige Bueckers pronte a brillare. Tra gli italiani, cresce l’attesa per un possibile ritorno di Damiano David, che lo scorso anno ha debuttato al Met Gala accanto a Dove Cameron, portando un tocco di freschezza e originalità all’evento.

Le indiscrezioni dell’ultima ora

Le ultime notizie rivelano che il portale Deuxmoi ha anticipato la presenza di altre celebrità sul red carpet, tra cui Miranda Kerr, Chloë Sevigny, Nicole Kidman e Zoe Saldana. Anche giovani talenti come Monica Barbaro, Sabrina Carpenter, Suki Waterhouse, Jaden Smith e Sydney Sweeney sono attesi. La lista ufficiale degli invitati rimarrà segreta fino all’inizio dell’evento, e come sempre, ci si aspetta un mix di sorprese e momenti indimenticabili. L’attesa per il Met Gala 2025 continua a crescere, promettendo una serata di moda e glamour senza precedenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!