Assassin’s Creed: la serie tv live action in arrivo su Netflix

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter la Ubisoft ha stretto un accordo con Netflix secondo cui lo streamer, oltre ad “Assassin’s Creed” svilupperà anche altre serie live-action, animate e anime basate sull’iconico franchise di videogiochi.

Assassin’s Creed: un altro grande franchise di videogiochi si trasforma in prodotto televisivo

Netflix e Ubisoft stanno collaborando per portare “Assassin’s Creed” in televisione, sviluppando tutta una serie di prodotti tv basati sul gioco tra i più venduti. Il primo progetto, attualmente in fase di sviluppo, è un adattamento live-action per il quale si sta cercando uno showrunner.

Jason Altman, capo di Ubisoft Film and Television Los Angeles, ha dichiarato:

“Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio in un franchise iconico. Siamo entusiasti di creare una serie di ‘Assassin’s Creed’ con Netflix e non vediamo l’ora di sviluppare la prossima saga nell’universo di ‘Assassin’s Creed'”.

“Assassin’s Creed” si aggiunge a “The Witcher” e “Resident Evil” come franchise di giochi trasformati in serie TV su Netflix.

“The Witcher”, ad esempio, è già un successo internazionale e lo streamer sta anche preparando uno spinoff prequel del dramma con Henry Cavill.

Peter Friedlander, vicepresidente degli originali Netflix ha affermato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrativa ricca per la quale il videogioco è amato. Ci impegniamo a creare con cura intrattenimento epico ed emozionante”.

Un progetto in cantiere da molti anni

Dal lancio nel 2007, la serie di “Assassin’s Creed”, che ad oggi comprende 11 giochi, ha venduto più di 155 milioni di giochi in tutto il mondo e si colloca come una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi. Il franchise è già stato adattato per il grande schermo, con il film del 2016 interpretato da Michael Fassbender. Il film ha incassato 240 milioni di dollari in tutto il mondo (con un budget di 125 milioni di dollari). Ha portato a una serie di libri e altro merchandising poiché è diventato un fenomeno globale.

La notizia di un accordo Netflix per “Assassin’s Creed” è emersa per la prima volta nel 2016, quando le due società hanno iniziato a conversare per una serie. Un anno dopo, Adi Shankar ha affermato che avrebbe creato una serie di anime. Ma nulla si è realizzato.

La notizia arriva oggi mentre Netflix è nel bel mezzo di una ristrutturazione sotto la guida della TV globale di recente installazione Bela Bajaria, che sta dando sempre più priorità agli originali con un appeal globale mentre lo streamer cerca un’ulteriore crescita internazionale per la sua base di abbonati mentre le iscrizioni statunitensi si sono bloccate.

La notizia del franchise in arrivo su Netflix arriva due mesi dopo che lo streamer ha chiuso un contratto di mesi per portare in televisione il gioco “Resident Evil” di Capcom. Vale anche la pena notare che Showtime ha trascorso anni a preparare una versione TV live-action del gioco più venduto Halo.

27/10/2020