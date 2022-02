Vanessa Hudgens, Ezra Miller, Kiersey Clemons e Alexandra Shipp nel trailer di “Asking for It”, scritto e diretto da Eamon O’Rourke.

Asking For It, thriller sul potere delle donne e uomini conservatori

Nel trailer di “Asking For It” notiamo un girl power potentissimo, con la meravigliosa Vanessa Hudgens a capo di una girl band.

Il trailer del thriller sembra un mix perfetto tra azione, quella punta di sarcasmo e sparatorie come piacciono tanto agli americani. Ha raccolto riconoscimenti critici dappertutto.

Debuttando al Tribeca Film Festival l’anno scorso, The Wrap afferma che “Asking For It” ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per diventare un cult.

“Eamon O’Rourke ha attentamente curato una scaletta insolitamente forte per un debutto cinematografico, sia sullo schermo che fuori … Ogni scena è progettata per sembrare portentosa, ma con così tanto talento che lavora insieme, i continui tagli di salto, le inquadrature grafiche e l’immancabile (ed eccellente) colonna sonora di Lilah Larson ci tengono col fiato sospeso”.

Va detto, il trailer vende tutto questo e altro ancora.

Il film è stato molto apprezzato come un’ammirevole vetrina del potere femminile con un cast fantastico tra cui Radha Mitchell, Gabriel Sidibe, Luke Hemsworth (il fratello di Liam e Chris) ed Ezra Miller, come il capo carismatico e conservatore, antipatico e violento di una setta di soli uomini. Non dimenticare, Alexandra Shipp e Kiersey Clemons. La regia è dall’attore Eamon O’Rourke.

Ecco il Trailer di Asking For It in lingua inglese:

Giacomo Caporale

1/02/2022