Arriva la serie tv di Harry Potter! Fanta-Casting e previsioni magiche

L’universo di Harry Potter continuerà a tenerci compagnia, stavolta nella forma di una serie tv targata HBO Max. Una notizia incredibile, che ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo e sul web ha scatenato una vera e propria caccia agli attori protagonisti.

Chi interpreterà Harry Potter? E in generale, chi saranno i nuovi volti iconici di Hogwarts? Ecco il quesito che sta tenendo banco in questi giorni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dopo le sette trasposizioni al cinema, ci siamo abituati a vedere Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni dei tre personaggi principali. La loro fisionomia, così come quella degli altri interpreti selezionati per i vari ruoli, è diventata un elemento imprescindibile della saga, legandosi indissolubilmente al contesto del mondo magico e all’immaginario visuale collettivo.

Basta però dare un’occhiata a come J.K. Rowling ha disegnato i protagonisti nelle illustrazioni dei primi libri per rendersi conto di quanto le possibilità di rappresentazione siano in realtà molteplici e di come si possano prestare a svariate scelte e interpretazioni. Le fondamenta fisiche e caratteriali poste dalla scrittrice inglese non sono altro che un importante punto di partenza per viaggiare con la fantasia e adattarle alla sensibilità visiva dell’esperienza cinematografica.

Allo stesso modo in cui questo complicato lavoro è stato svolto per la saga sul grande schermo, così sarà portato avanti nel casting di questa nuova e succulenta serie tv di HBO. E chissà che la scelta degli attori non si riveli altrettanto, se non più azzeccata di quella che ci ha accompagnato al cinema.

La ricerca di nuovi volti per Harry Potter: un casting epico destinato a lasciare il segno

Entrare a far parte del cast artistico di un franchise di fama mondiale come Harry Potter non è cosa da poco, anzi è una responsabilità gigantesca che può pesare come un macigno e diventare croce e delizia di un’intera carriera. Ne sa qualcosa il nostro Daniel Radcliffe, che ha provato forse più di chiunque altro gli effetti indesiderati di interpretare un personaggio così importante ed iconico.

L’attore britannico ha toccato più volte questo argomento nelle interviste, confessando che è stato molto complicato crescere di pari passo con Harry tra infanzia, adolescenza e giovinezza; la maggior parte dei mesi dell’anno li passava sul set e questo, unito alla pressione di rappresentare una figura così imponente a livello mediatico, gli ha causato problemi sociali e addirittura una dipendenza alcolica alla tenera età di tredici anni.

Anche Emma Watson e Rupert Grint hanno conosciuto un exploit molto simile, tanto che entrambi, seppur con mezzi e percorsi differenti dall’amico Daniel, hanno cercato come lui di emanciparsi in tutti i modi dall’incombenza di quel ruolo decennale.

Se l’interprete principale di Harry Potter ha trovato la via di fuga in una full immersion teatrale e nell’accettare ruoli negativi che si allontanassero dal modello dell’eroe, ed Emma Watson nel divenire un’icona mediatica ribelle e controversa, Rupert Grint ha vissuto la sua definitiva liberazione grazie a M. Night Shyamalan, regista e sceneggiatore de Il Sesto Senso, maestro del thriller psicologico, che gli ha affidato due ruoli intensi e crepuscolari nei recenti Bussano Alla Porta (film) e Servant (serie da brivido per Apple Tv).

I tre predestinati hanno tuttavia ribadito a più riprese la propria gratitudine per aver partecipato da protagonisti ad un prodotto cinematografico così magico e tanto amato dal pubblico di tutto il mondo.

Previsioni e Fanta-Casting: proviamo a indovinare chi entrerà a far parte del cast

Non si sa ancora a chi verrà affidato il ruolo di showrunner né chi avrà l’onore di entrare in cabina di regia, ma di certo chi si occuperà del casting sarà insignito di uno dei compiti più ardui e delicati. Considerando che le prime riprese dovrebbero avere luogo l’anno prossimo, il lavoro di ricerca può essere svolto in scioltezza e con la dovuta cautela. Non si tratta infatti di selezionare semplicemente degli attori, bensì di scegliere le future icone del mondo magico, emergenti e forse in parte esordienti, che diventeranno a tutti gli effetti celebrità indiscusse del mondo dello spettacolo.

Immaginate che fila ci sarà ai provini per i ruoli di Harry, Ron ed Hermione: chi non vorrebbe interpretarli? Ma soprattutto, che gioia proveranno in produzione quando capiranno di aver trovato quello o quella giusta?

Sul web, fan e giornalisti si sono già attivati provando a scovare gli indiziati per i ruoli principali. Un utente è diventato virale su Tik Tok sostenendo di possedere informazioni riservate sul cast. Trattasi ovviamente di pura speculazione, ma i nomi che ha estratto dal cilindro sono piuttosto curiosi e in alcuni casi anche sorprendentemente calzanti. Ad ogni modo, le sue rivelazioni hanno riscosso approvazioni e polemiche, hanno acceso un dibattito che di sicuro continuerà a tenere banco anche dopo le selezioni ufficiali.

Per il ruolo più ambito, quello di Harry Potter, il coraggioso utente ha indicato l’attore britannico Toby Woolf, già apparso in un film al cinema e in alcune serie tv. Viso pulito, lineamenti delicati, sorriso adorabile. Che dite, vi sembra di vedere Harry nel suo sguardo?

I nomi indicati per Hermione e Ron sono invece rispettivamente Bronte Carmichael e Joshua Pickering, entrambi già apparsi sugli schermi. Lei in diversi film e serie tv, tra cui persino Game Of Thrones, lui in Jack In A Discovery Of Witches e nel Peter Pan prossimo all’uscita.

L’ipotesi più clamorosa e appetibile per i fan accaniti è rappresentata da Tom Felton nei panni di Lucius Malfoy, il padre del personaggio da lui interpretato nella saga cinematografica. L’idea che qualche attore possa tornare, seppur in una parte diversa da quella storica, genera chiaramente un fervore selvaggio tra gli amanti della storia originale. L’utente di Tik Tok ha proseguito imperterrito con le rivelazioni: Adam Driver è stato indicato per il ruolo di Piton, Blair Underwood per quello di Silente, mentre Helen Mirren, fan dichiarata dei libri e dei film, secondo le sue non precisate fonti dovrebbe interpretare la McGranitt.

Altre indiscrezioni sembrano invece accreditare Olivia Colman come professoressa della scuola di magia, il candidato all’Oscar Barry Keoghan come Severus Piton e Jude Law nei panni di Silente, avendolo già interpretato nella saga di Animali Fantastici. In alternativa, quotato anche il nome di Brian Cox. Pur trattandosi di voci di corridoio, appare evidente che se per i giovani studenti la produzione andrà a pescare tra nomi inevitabilmente poco conosciuti, chiamare divi di fama internazionale nei ruoli dei personaggi più adulti sarebbe una mossa vincente per aumentare l’interesse e l’attesa verso la serie.

Mentre la versatile Michaela Coel sembra essere indiziata per il complicato ed eccentrico ruolo della tanto amata e odiata Bellatrix Lestrange, c’è chi ritiene Benedict Cumberbatch perfetto per interpretare il super cattivo Lord Voldemort. Fari puntati anche su Aaron Taylor Johnson, il quale potrebbe interpretare Sirius Black, essendo nel libro della Rowling più giovane di come è stato messo in scena nei film. Un’altra affascinante suggestione è rappresentata dal grande Brendan Gleeson, che abbiamo di recente avuto modo di ammirare ne Gli Spiriti Dell’Isola, calato nei panni di Alastor Moody.

Secondo un recente articolo del Times i casting ufficiali inizieranno tra circa nove mesi, ma a quanto pare gli agenti hanno già fatto partire la ricerca, in particolare quella che riguarda i tre futuri protagonisti della storia. Si cercano bambini sui dieci anni, anche con poca esperienza nel campo recitativo.

Insomma, i motori si stanno scaldando, il pubblico è impaziente di scoprire i volti che faranno parte del nuovo esclusivo cast della serie tv di Harry Potter e di entrare insieme a loro nella scuola di magia più famosa del mondo.