Arianna Rapaccioni Mihajlovic racconta il dolore dopo la morte del marito Sinisa

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic, avvenuta nel 2022 a causa di una leucemia, ha segnato profondamente la vita della moglie Arianna Rapaccioni. In un’intervista rilasciata a Monica Setta durante la trasmissione “Storie al bivio show“, in onda su Rai 2, Arianna ha condiviso la sua esperienza di lutto e la lotta contro la malattia del marito. Le sue parole offrono uno spaccato intimo e toccante di una storia d’amore e di resilienza.

L’incontro che ha cambiato la vita

Arianna ha ricordato il primo incontro con Sinisa, avvenuto in un ristorante al Gianicolo, un luogo iconico di Roma. “Fu un colpo di fulmine”, ha dichiarato, sottolineando come da quel momento non si siano più separati. La loro relazione è cresciuta rapidamente, culminando in una proposta di convivenza che Arianna accettò solo dopo il matrimonio. “Dopo un anno di fidanzamento abbiamo detto sì”, ha spiegato, evidenziando il desiderio comune di costruire una famiglia numerosa. Oggi, Arianna è anche nonna di due nipoti, e l’affetto dei suoi figli le offre conforto in un momento di grande sofferenza.

La diagnosi e la lotta contro la malattia

Nel 2019, durante una vacanza in Sardegna, Sinisa ha avvertito un dolore intenso che ha portato a una serie di accertamenti. La diagnosi di leucemia, una malattia particolarmente aggressiva, ha colpito entrambi profondamente. Arianna ha raccontato di un patto tra loro: “Affrontiamo tutto insieme e vinceremo questo brutto male”. Nonostante le difficoltà, Sinisa ha sempre cercato di mantenere un sorriso, e insieme hanno affrontato le terapie con speranza.

Il momento più difficile e l’addio

Arianna ha descritto il momento più critico della loro battaglia: la recidiva della malattia. Sinisa, preoccupato, le chiedeva continuamente se ce l’avrebbe fatta. “Non mi sono mai fatta vedere da lui con le lacrime”, ha affermato, cercando di mantenere un atteggiamento positivo per non farlo preoccupare. Tuttavia, quando la situazione si è fatta più grave, hanno intrapreso un viaggio da Bologna a Roma, un momento carico di emozioni. Sinisa, con un tono di rassegnazione, ha espresso il suo dispiacere per non poter vedere crescere i propri figli.

Arianna ha descritto gli ultimi momenti trascorsi insieme, quando Sinisa, in un gesto di amore, le ha detto: “Arianna, ricordati che ti amo, ora ci sarai tu come guida per i nostri figli“. Questo messaggio ha rappresentato un legame profondo tra di loro, che ha continuato a vivere anche dopo la sua scomparsa. Sinisa ha lasciato questa vita serenamente, affidando ad Arianna il compito di prendersi cura della loro famiglia.

