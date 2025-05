Arianna Cirrincione celebra il suo matrimonio con due abiti da sposa di alta moda spagnola

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Arianna Cirrincione, modella e influencer di successo, ha recentemente celebrato il suo matrimonio in una cornice da sogno, scegliendo due abiti da sposa che hanno catturato l’attenzione di tutti. Le creazioni, firmate da un prestigioso atelier spagnolo, uniscono eleganza e romanticismo, riflettendo perfettamente la personalità della sposa. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dal tessuto alla lavorazione, per raccontare una storia d’amore unica.

Il primo abito: un capolavoro di eleganza e artigianalità

Per la cerimonia, tenutasi nella suggestiva tenuta di Valle di Badia in Toscana, Arianna ha indossato un abito Pronovias che ha lasciato tutti senza parole. Questo modello, realizzato in raso di seta tagliato in sbieco, si adatta perfettamente al corpo della sposa, esaltandone le curve con una delicatezza straordinaria. Lo scollo a cuore, romantico e puro, conferisce un equilibrio perfetto al corpetto, che è stato progettato con stecche interne e un nastro di gros grain esterno, rendendo invisibili gli elementi strutturali.

Un elemento distintivo di questo abito è il drappeggio sul retro, che scende con grazia dalla schiena scoperta, creando un effetto di tulle trasparente che incanta. La silhouette a sirena si apre in uno strascico regale, che appare come un’estensione naturale del corpo di Arianna nelle fotografie. Ogni cucitura e ogni plissé raccontano delle 40 ore di lavoro artigianale dedicate alla creazione di questo abito, che non si limita a seguire le tendenze bridal del 2025, ma le anticipa con stile.

Il secondo abito: un look audace per la festa

Dopo la cerimonia, Arianna ha cambiato look per la festa, indossando un secondo abito sempre firmato Atelier Pronovias. Questo modello, della collezione Privée e chiamato Amya, è stato personalizzato per l’occasione, con uno strascico accorciato e un taglio più pratico, senza compromettere l’aspetto fashion. L’abito è caratterizzato da un ricco ricamo di applicazioni tridimensionali su una base nude trasparente, creando un effetto scintillante che esalta la sensualità della sposa.

Il risultato finale è un look dinamico, elegante ma mai eccessivo, perfetto per ballare e festeggiare. I dettagli sartoriali del bustino, la lavorazione floreale del tulle e la brillantezza delle paillettes tono su tono donano luminosità al volto di Arianna, che ha optato per un make-up radioso e un’acconciatura sciolta a onde. Senza tiara né velo, la sposa ha scelto di esaltare la semplicità, dimostrando che la bellezza risiede nei dettagli.

Un matrimonio da favola circondato dall’amore

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima, immersa nel verde delle colline pisane, con la piccola Allegra, figlia di Arianna e Andrea, che ha avuto un ruolo speciale. Nata nel febbraio del 2024, la bambina ha indossato un mini-abito bianco con una coroncina floreale, portando le fedi e dando inizio ufficialmente alla favola d’amore.

Arianna Cirrincione, classe 1995, ha costruito una carriera di successo come influencer e modella, collaborando con importanti brand nel settore beauty e moda. Il suo profilo Instagram, che conta oltre un milione di follower, ha documentato i preparativi del matrimonio, mostrando momenti divertenti e dettagli significativi, come bouquet e inviti. Questi scatti hanno rivelato non solo la bellezza del giorno del sì, ma anche la leggerezza e la complicità che caratterizzano la sua relazione con Andrea.

