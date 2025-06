Ariana Grande in lutto per la scomparsa della nonna Marjorie, un pilastro della sua vita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia della morte di Marjorie Grande, nonna della famosa cantante e attrice Ariana Grande, ha colpito profondamente la famiglia e i fan. Marjorie, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo ottobre, è venuta a mancare il 17 giugno. La madre di Ariana, Joan Grande, ha confermato la triste notizia, mentre il fratello Frankie ha espresso il suo dolore attraverso un toccante messaggio sui social media. La scomparsa di Marjorie rappresenta un momento di grande tristezza, ma anche un’opportunità per riflettere sulla sua vita straordinaria e sull’impatto che ha avuto su chi le era vicino.

La vita di Marjorie Grande e il suo ruolo nella famiglia

Marjorie Grande è stata una figura centrale nella vita della sua famiglia, una matriarca che ha saputo unire e sostenere i suoi cari. È spirata serenamente nella sua casa, circondata dall’affetto dei suoi familiari, un segno del legame profondo che ha sempre avuto con loro. La sua vita, che si avviava verso il secolo, è stata caratterizzata da momenti di gioia e sfide, ma ciò che la contraddistingueva era la sua capacità di essere un punto di riferimento per tutti. Marjorie ha insegnato ai suoi figli e nipoti l’importanza della famiglia, dell’amore incondizionato e della resilienza.

Joan Grande, madre di Ariana, ha condiviso un breve ma significativo messaggio per esprimere il dolore della famiglia: “Siamo devastati nel condividere che l’amata matriarca della nostra famiglia è venuta a mancare”. Ha ringraziato i fan e i sostenitori per il supporto ricevuto, sottolineando la necessità di privacy in questo momento difficile. La scomparsa di Marjorie è un evento che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di amore e insegnamenti che continueranno a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Il tributo di Frankie Grande e il ricordo di una nonna speciale

Frankie Grande, il fratello di Ariana, ha dedicato un lungo e commovente messaggio alla nonna, condividendo ricordi e insegnamenti che ha ricevuto nel corso degli anni. Attraverso un post su Instagram, ha pubblicato un carosello di fotografie che ritraggono momenti felici trascorsi insieme. Il suo messaggio è una celebrazione della vita di Marjorie e dell’impatto che ha avuto su di lui. “Carissima nonna, come potrò mai ringraziarti abbastanza per le innumerevoli lezioni che hai intrecciato nel mio cuore nel corso degli anni?”, ha scritto Frankie, esprimendo il suo amore e la sua gratitudine.

Le parole di Frankie raccontano di una nonna che ha saputo insegnare l’importanza dell’amore, della famiglia e dell’autenticità. Ha descritto Marjorie come la “luce dei suoi occhi”, sottolineando il legame speciale che li univa. La sua dedica è un tributo non solo alla nonna, ma anche a una figura che ha influenzato profondamente la sua vita e quella di Ariana. La sua presenza sarà sempre viva nei ricordi e nei valori che ha trasmesso.

Il legame tra Ariana Grande e Marjorie: una nonna speciale per i fan

Per Ariana Grande, Marjorie non era solo una nonna, ma una figura iconica che ha saputo conquistare anche il cuore dei fan. La sua presenza costante accanto alla nipote in occasioni pubbliche ha reso Marjorie un personaggio amato e rispettato. I fan ricorderanno con affetto il momento in cui, nel 2018, Marjorie ha condiviso il palco con Ariana durante una performance emozionante di “God is a woman”. Questo evento ha rappresentato un momento di grande significato, non solo per la famiglia, ma anche per i fan che hanno potuto vedere il legame speciale tra le due.

Marjorie ha anche partecipato attivamente alla carriera musicale di Ariana, diventando l’artista più anziana a entrare nella classifica Billboard Hot 100 con il brano “Ordinary Things”. Questo traguardo ha ulteriormente consolidato la sua immagine di nonna affettuosa e supportiva, che ha sempre creduto nel talento della nipote. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo spirito e il suo amore continueranno a vivere attraverso le canzoni e i ricordi di Ariana e della sua famiglia.

