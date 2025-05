Archie Harrison compie sei anni: la celebrazione del primogenito di Meghan Markle e Harry

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 6 maggio 2025 segna un giorno speciale per la famiglia reale britannica, poiché Archie Harrison, il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry, festeggia il suo sesto compleanno. La duchessa del Sussex ha condiviso un post sui social media, in particolare su Instagram, per commemorare l’occasione, mostrando il piccolo mentre osserva il mare da una terrazza. Questo momento di celebrazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la vita privata dei figli della coppia, soprattutto dopo l’ascesa al trono di Carlo III.

Un’immagine di famiglia e privacy

Nella foto pubblicata, Archie è ritratto di spalle, un modo scelto da Harry e Meghan per tutelare la privacy del loro primogenito e della sorella minore, Lilibet. La scelta del controluce e della posizione del bambino riflette l’impegno della coppia nel proteggere i propri figli dai riflettori, un tema ricorrente nella loro vita da quando hanno deciso di allontanarsi dai doveri reali. La didascalia del post, “Nostro figlio, il nostro sole”, esprime l’affetto dei genitori e il loro desiderio di condividere un momento di gioia con i follower, pur mantenendo un certo riserbo.

Meghan ha ringraziato tutti coloro che hanno inviato auguri e messaggi di affetto per il compleanno di Archie, sottolineando quanto sia speciale per loro ricevere supporto in occasioni come questa. La duchessa ha anche menzionato la festa di compleanno, che si è tenuta in anticipo rispetto alla data ufficiale, per consentire a Harry di partecipare a un impegno lavorativo.

Impegni reali e celebrazioni familiari

Il 6 maggio non è solo il compleanno di Archie, ma anche una data significativa per la monarchia britannica, poiché segna l’anniversario dell’incoronazione di Carlo III, avvenuta nel 2023. Mentre il re e la regina erano impegnati a Londra per inaugurare la Sainsbury Wing della National Gallery, svelando due dipinti che li ritraggono, Harry si trovava a Las Vegas. Qui, il principe ha partecipato a un evento per promuovere un’iniziativa benefica sostenuta dal The Diana Award, un’organizzazione creata in memoria della defunta principessa del Galles.

La scelta di Harry di essere presente a un evento di beneficenza il giorno del compleanno del figlio evidenzia il suo impegno verso cause sociali, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sua disponibilità a partecipare a celebrazioni familiari. Questo contrasto tra doveri pubblici e momenti privati è un tema ricorrente nella vita della coppia, che cerca di bilanciare le aspettative della monarchia con il desiderio di vivere una vita normale per i propri figli.

La vita a Montecito e il futuro di Archie

Attualmente, Meghan e Harry vivono a Montecito, in California, dove cercano di costruire una vita lontano dai riflettori della monarchia britannica. La loro scelta di stabilirsi negli Stati Uniti ha permesso loro di avere maggiore libertà e autonomia nella crescita dei figli. Archie, ora sei anni, è al centro delle loro attenzioni e la coppia si impegna a garantire che cresca in un ambiente amorevole e protetto.

Il futuro di Archie e Lilibet è ancora da scrivere, ma i genitori sembrano determinati a fornire loro un’infanzia serena, lontana dalle pressioni e dalle aspettative legate al titolo reale. Con il passare degli anni, sarà interessante osservare come la loro educazione e le esperienze di vita influenzeranno la loro identità e il loro rapporto con la monarchia britannica.

