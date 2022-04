Arcadia: aperti i casting dal 30 aprile al 1 maggio

Cinecittà World ospita i casting di Arcadia

“Arcadia”, il nuovo programma TV dedicato al mondo del cosplay apre i casting il 30 Aprile ed il 1 Maggio, dalle 11.00 alle 17.00 a Cinecittà World Roma. Si svolgeranno sabato 30 aprile e domenica 1 maggio dalle 11.00 alle 17.00 i casting per il nuovo programma TV dal titolo “Arcadia” dedicato al mondo del cosplay. In due giorni si sceglieranno i, che saranno i. Il programma propone dunque contenuti che gettano i partecipanti e il pubblico in una forma di intrattenimento del tutto innovativa, grazie al quale lo spettatore potrà conoscere questa incredibile realtà, fatta di colori, costumi e creatività. Il cosplay porta in vita il mondo della fantasia – dal cinema al fumetto, dal manga all’animazione – dando corpo al sogno di bambini e adulti che amano rifugiarsi e mettersi alla prova rivivendo, attraverso travestimenti curati nei minimi particolari, i personaggi da loro tanto amati.Il Game Show si propone di far conoscere al grande pubblico il Mondo del “Cosplay”, un termine nato nel 1984, quando il reporter giapponeselo usò per descrivere i fan mascherati da protagonisti delle serie di fumetti e fantascienza che aveva visto alla. Nonostante il fenomeno Cosplay nasca in America, i personaggi rappresentati sono, nella maggior parte dei casi, appartenenti alla cultura pop nipponica: videogiochi, anime e manga. Negli ultimi anni, però, sono molto frequenti Cosplay dedicati a Franchise occidentali, come ad esempio Star WarsSei un Cosplayer e vuoi partecipare alle selezioni di Arcadia?(il casting è riservato esclusivamente a Cosplayer professionisti e maggiorenni) Roberta Rosella 21/04/2022