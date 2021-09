Aquaman and the Lost Kingdom: Jason Momoa mostra il nuovo costume del prossimo film

Aquaman vede cambiare il suo look grazie al costumista Richard Sale. con una foto su Instagram Momoa si mostra in una veste nuova.

Aquaman si rifà il look nel prossimo prequel

La star di “Aquaman and the Lost Kingdom” Jason Momoa, ha rivelato su Instagram che il suo supereroe di Atlantide riceverà un nuovo costume per il prossimo sequel. un look identico ma diverso nel design che si baserá sull originale DC Comics di Arthur Curry. L’attore ha pubblicato due foto di se stesso in costume intero, con l’originale che arriva per prima, lasciando che i fan scorrano per vedere cosa ci aspetta per l’eroe acquatico preferito da tutti

“Secondo round. Nuovo vestito. Più azione“, ha scritto Momoa, firmando il post con la sua tradizionale firma “Aloha j“. La nuova tuta, pur mantenendo lo stesso stile di base dell’originale, ha ricevuto un significativo aggiornamento di colore, passando da arancioni e verdi brillanti a blu navy e neri tenui, riducendo anche la scala a coste della tuta.

Un taglio dal tradizionale costume del supereroe

Un cambiamento ci sarà anche per Arthur Curry. Le alette degli stivali sono state rimosse, mentre il concetto di guanti abbinati è stato completamente annullato. È stata aggiunta una placcatura aggiuntiva alle braccia e alle gambe della tuta. Secondo il regista James Wan, il secondo costume per il film sarà il “vestito invisibile” di Arthur, aggiungendo che sarà: “tecnologia atlantica basata sull’abilità mimetica dei cefalopodi. David Leslie Johnson ed io ci siamo ispirati al “vestito blu” degli anni ’80”

Questo nuovo look è un netto allontanamento dal tradizionale per un supereroe DC, poiché la maggior parte degli eroi presenti nel DC Extended Universe, tra cui Batman, Wonder Woman e The Flash, sono rimasti abbastanza fedeli ai fumetti nei loro progetti. Il costumista Richard Sale ha evitato i tradizionali colori vivaci di “Aquaman” con questo nuovo abito, il che potrebbe significare che sta arrivando qualcosa di significativo per Arthur Curry.

Il cast di “Aquaman and the Lost Kingdom”

“Aquaman and the Lost Kingdom” porterà Curry nell’ Impero di Atlantide caduto in rovina e andato sommerso. Che cosa sia questo regno perduto, o cosa riserva a Curry, nessuno lo sa ancora, ma con i membri del cast Patrick Wilson , Amber Heard , Temuera Morrison e Dolph Lundgren che tornano insieme a Black Manta interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. “Aquaman and the Lost Kingdom” è diretto da James Wan,con una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick. Sarà presentato in anteprima il 16 dicembre 2022.

