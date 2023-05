Apple TV+ ha svelato il primo teaser di “Lezioni di chimica”

Apple TV+ ha finalmente svelato il primo teaser dell’attesissima serie Lezioni di chimica. Una serie prodotta ed interpretata dal premio Oscar Brie Larson, in arrivo nell’autunno 2023. La serie è ispirata al romanzo bestseller di Bonnie Garmus, autore, editore scientifico e copyrighter.

Di seguito la sinossi della serie:

Ambientata nei primi anni ’50, “Lezioni di chimica” segue Elizabeth Zott (interpretata da Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che semplici ricette.