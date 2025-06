Antonino Spinalbese ed Elena Barolo: la verità sulla loro presunta relazione secondo un ex concorrente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel contesto del reality show “The Couple”, si è recentemente acceso un dibattito riguardo alla possibile relazione tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo. Andrea Tabanelli, ex calciatore e partecipante del programma, ha condiviso le sue impressioni su questa situazione in un’intervista esclusiva a Lollo Magazine. Le dichiarazioni di Tabanelli offrono uno spaccato interessante su ciò che accade dietro le quinte del programma e sulle dinamiche tra i concorrenti.

Le dichiarazioni di Andrea Tabanelli su Antonino Spinalbese

Andrea Tabanelli, noto per il suo passato nel calcio professionistico, ha avuto l’opportunità di conoscere Antonino Spinalbese durante la loro partecipazione a “The Couple”. In un’intervista, Tabanelli ha affrontato il tema della presunta relazione tra Spinalbese ed Elena Barolo, ex velina e attuale fidanzata di Alessandro Martorana. Secondo alcune voci, Barolo avrebbe scoperto un tradimento da parte del suo compagno, il quale sarebbe stato coinvolto con una naufraga dell’attuale edizione de “L’Isola dei Famosi”. Questo presunto tradimento ha portato a speculazioni su un possibile legame tra Barolo e Spinalbese.

Tabanelli ha risposto a queste indiscrezioni con cautela. Ha affermato che, durante il loro tempo nel programma, era evidente una certa simpatia tra Spinalbese e Barolo, ma ha sottolineato che non sembrava esserci nulla di più profondo. La sua affermazione ha lasciato intendere che le voci di un flirt potrebbero essere state amplificate da pettegolezzi piuttosto che da fatti concreti. Tabanelli ha dichiarato: “Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari, qualcuno per pettegolezzo ha cercato di far credere il contrario”.

La stima di Tabanelli per Spinalbese

Oltre a commentare la situazione con Barolo, Tabanelli ha espresso parole di stima nei confronti di Antonino Spinalbese. Ha descritto Spinalbese come un “ragazzo speciale” e ha messo in evidenza il suo percorso di vita, che ha contribuito a rafforzare la loro amicizia. Tabanelli ha rivelato di mantenere contatti frequenti con Spinalbese, nonostante le difficoltà legate alla distanza e agli impegni lavorativi e familiari. Ha affermato: “Ci sentiamo spesso e penso continueremo a farlo; purtroppo, abitiamo lontani e tra lavoro, figli e fidanzate non è facile incontrarsi. Non appena ci sarà occasione, lo faremo sicuramente; infatti, ci stiamo organizzando”.

Queste parole evidenziano un legame sincero tra i due, che va oltre la competizione del reality. Tabanelli ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della loro amicizia, sottolineando l’importanza di mantenere i contatti nonostante le sfide quotidiane.

La chiusura di “The Couple” e le reazioni dei concorrenti

Un altro tema affrontato da Tabanelli è stata la chiusura anticipata del programma “The Couple”, che ha sorpreso molti concorrenti. Nonostante le difficoltà che questa situazione ha comportato, Tabanelli ha affermato di non aver vissuto particolari rimpianti. Ha sottolineato che, a differenza di altri, lui e Spinalbese hanno affrontato la fine del programma con serenità, concentrandosi sulle esperienze vissute piuttosto che sul premio finale.

La chiusura del programma ha rappresentato un momento di transizione per tutti i partecipanti, ma Tabanelli ha dimostrato di aver trovato un equilibrio tra la competizione e le relazioni personali sviluppate all’interno del reality. Questo approccio positivo potrebbe rivelarsi utile anche per il futuro, sia per lui che per Spinalbese, mentre continuano a navigare le loro vite al di fuori delle telecamere.

