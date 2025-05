Antonia Nocca: la finalista di Amici racconta il suo sogno e l’esperienza nel talent show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Antonia Nocca, giovane cantante napoletana e finalista della 24esima edizione di Amici, ha condiviso le sue emozioni e i suoi sogni in un’intervista esclusiva. Dopo un percorso intenso nel talent show di Maria De Filippi, la giovane artista riflette su ciò che ha imparato e sulle opportunità che la attendono nel futuro.

Le emozioni dopo la finale di Amici

La finale di Amici, andata in onda il 18 maggio 2025, ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, mentre Antonia Nocca ha conquistato il cuore del pubblico, pur non vincendo la categoria canto. La giovane artista ha dovuto affrontare la sconfitta contro TrigNO , ma ha portato a casa diversi premi significativi, tra cui il Premio della Critica, il Premio Unicità e il Premio Spotify Singles. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Antonia ha descritto il suo rientro a casa come un momento di grande emozione.

“È stato bellissimo, un’emozione unica. Il giorno dopo ho cercato di vedere le persone a me più care. Sono ancora incredula, ma contenta,” ha dichiarato. La cantante ha anche evidenziato l’importanza di questa esperienza per la sua crescita personale, sottolineando come, per la prima volta, sia riuscita a portare a termine un percorso con costanza. “Un po’ di obiettivi di autostima li ho raggiunti,” ha aggiunto, evidenziando il valore di questo traguardo.

Il legame con Maria De Filippi e i sogni futuri

Antonia Nocca ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi, esprimendo grande stima per la conduttrice. “La ammiro molto perché è sincera. Maria dice sempre la verità, le cose in faccia al momento giusto,” ha affermato. La giovane artista ha riconosciuto il supporto ricevuto dalla De Filippi durante i momenti difficili, descrivendola come una figura materna che l’ha aiutata a superare le crisi e a tirare fuori il meglio di sé.

Riguardo al suo futuro, Antonia ha espresso il desiderio di “fare tante cose belle ed essere felice.” La musica rappresenta per lei una fonte di gioia, e quando si esibisce su un palco, si sente realizzata. Questo sogno di felicità e successo è ciò che la motiva a continuare il suo percorso artistico.

Chi è Antonia Nocca: curiosità e retroscena

Antonia Nocca è nata e cresciuta a Napoli e ha solo 20 anni. La sua passione per la musica è emersa fin da piccola, e il suo ingresso nella scuola di Amici le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. La cantante ha ottenuto l’accesso alla fase Serale del talent show grazie a un’esibizione convincente, ricevendo i “sì” dai professori di canto.

La conquista della maglia oro non è stata semplice, ma Antonia ha dimostrato il suo talento affrontando il ballottaggio con TrigNO e Nicolò Filippucci, quest’ultimo eliminato dal programma. Nonostante la sconfitta finale, la giovane artista ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui un contratto discografico con Stefano Clessi, manager di artisti come Blanco e Tananai.

Attualmente, Antonia Nocca conta oltre 90.000 follower su Instagram e ha recentemente pubblicato il suo EP, intitolato “Relax,” il 23 maggio 2025. Con un futuro luminoso davanti a sé, la giovane cantante è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera musicale.

