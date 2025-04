Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: una Pasqua romantica in Costa Azzurra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Durante le festività di Pasqua, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono stati avvistati in Costa Azzurra, confermando il loro affiatamento. La coppia, composta dalla giovane influencer e dall’imprenditore toscano, ha trascorso il ponte del 25 aprile all’insegna di cene con amici e passeggiate romantiche, dimostrando che il loro legame è ormai pubblico e consolidato. Le immagini che li ritraggono insieme mentre si divertono e si godono la compagnia reciproca hanno catturato l’attenzione dei fan, che seguono con interesse la loro relazione.

Un weekend all’insegna dell’avventura

La coppia ha scelto di dedicare parte del loro tempo libero a esperienze avventurose, cimentandosi in percorsi alternativi e passeggiate sulle antiche mura del centro storico. Questo momento di esplorazione ha permesso loro di ammirare panorami mozzafiato, mentre Fiordelisi ha intrattenuto i presenti con il suo spirito giocoso, prendendo in giro il fidanzato. Queste attività non solo hanno arricchito la loro esperienza in Costa Azzurra, ma hanno anche messo in evidenza la complicità e la leggerezza che caratterizzano il loro rapporto.

Antonella Fiordelisi: un nuovo inizio dopo relazioni difficili

Antonella Fiordelisi ha alle spalle relazioni complesse, tra cui quelle con Francesco Chiofalo e Edoardo Donnamaria. Tuttavia, sembra aver trovato una nuova serenità accanto a Giulio Fratini, figlio di Sandro Fratini, uno degli imprenditori più influenti d’Italia. La differenza di approccio di Giulio rispetto ai suoi ex partner ha portato Antonella a sentirsi finalmente a suo agio in una relazione. Il giovane imprenditore, che nel 2020 è stato inserito da Forbes nella lista degli under 30 più rilevanti, rappresenta un cambiamento significativo nella vita sentimentale della influencer.

Un legame che si consolida

La coppia ha trascorso momenti di convivialità anche in compagnia di amici, tra cui alcuni intimi di Giulio, il che ha contribuito a rafforzare il loro legame. Antonella ha recentemente rivelato a Novella 2000 di essere stata colpita dalla personalità di Giulio, sottolineando come il suo nuovo amore non viva a Milano e sia molto diverso dai ragazzi con cui ha avuto relazioni in passato. Questa nuova fase della sua vita sembra portare con sé un rinnovato senso di felicità e stabilità.

Giulio, dopo la rottura con Elisabetta Gregoraci, ha trovato in Antonella un motivo per sorridere nuovamente. La loro relazione, lontana dai riflettori e dalle tensioni del passato, rappresenta un nuovo capitolo di felicità e complicità, che i fan seguono con entusiasmo. La Costa Azzurra, con il suo fascino e la sua bellezza, ha fatto da cornice a questo momento speciale, testimoniando un amore che sembra destinato a durare.

