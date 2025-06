Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: una coppia elegante alle nozze di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il matrimonio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, celebrato nella splendida Costiera Sorrentina il 7 giugno, ha visto la partecipazione di molte personalità del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati, spiccano Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, che hanno ufficializzato la loro relazione e hanno mostrato il loro affiatamento in un contesto festoso. La presenza della coppia ha catturato l’attenzione, non solo per il loro legame, ma anche per il loro stile impeccabile.

Un look elegante per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, ex schermitrice di 27 anni, ha scelto un abito fucsia lungo, caratterizzato da maniche a tre quarti, per l’occasione. Il suo look è stato completato da una pettinatura semplice ma raffinata: i capelli lunghi sono stati portati lisci, con una riga centrale che mette in risalto il suo viso. La scelta del colore vivace dell’abito ha sicuramente attirato l’attenzione, rendendola una delle protagoniste della giornata. Antonella ha condiviso la sua emozione sui social, esprimendo la gioia di partecipare al matrimonio di un’amica, un momento che ha descritto come unico e speciale.

Giulio Fratini: un imprenditore di successo

Giulio Fratini, fidanzato di Antonella e noto imprenditore toscano di 33 anni, ha optato per un look classico e sofisticato. Ha indossato un elegante doppiopetto blu, abbinato a una camicia bianca e a una cravatta monocolore che si intonava perfettamente al suo completo. Fratini è il figlio di Sandro Fratini, proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma. La sua carriera è stata riconosciuta da Forbes, che nel 2020 lo ha inserito nella lista degli under 30 più influenti nel panorama manageriale italiano. La sua presenza accanto ad Antonella ha sottolineato non solo il loro legame affettivo, ma anche il suo status nel mondo degli affari.

Un amore che si mostra al pubblico

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è emersa ufficialmente a metà marzo, quando i due sono stati avvistati insieme in un viaggio alle Maldive. Da quel momento, la coppia ha condiviso sui social vari momenti della loro vita insieme, mostrando la complicità e l’affetto che li unisce. Antonella ha espresso la sua felicità per il matrimonio di Gianmaria e Federica, augurando loro una vita piena di gioia. Le sue parole hanno fatto pensare a un possibile futuro insieme a Giulio, alimentando le speculazioni su un possibile matrimonio anche per loro.

La partecipazione di Antonella e Giulio al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non è stata solo un evento sociale, ma anche un momento significativo per la coppia, che continua a costruire la propria storia d’amore sotto i riflettori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!