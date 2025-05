Antonella Clerici rivela: scorpacciata di gamberi causa di pustole sul viso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Durante l’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno“, il popolare programma culinario di Rai Uno, la presentatrice Antonella Clerici ha condiviso un aneddoto personale che ha sorpreso il pubblico. Mentre assisteva una chef nella preparazione di un’insalata di gamberi, ha rivelato di aver avuto una reazione avversa dopo aver mangiato una grande quantità di crostacei. Questo episodio ha suscitato l’interesse dei telespettatori, che si sono trovati a riflettere sull’importanza di moderazione nell’alimentazione.

La confessione di Antonella Clerici

Nel corso della trasmissione, Antonella Clerici ha confessato di essere “piena di pustole” a causa di una scorpacciata di gamberi avvenuta venerdì scorso. Con un tono di leggerezza, ha ammesso: “Ho fatto una scorpacciata di gamberi e crostacei venerdì e sono piena di pustole… Devo ammettere che ho fatto purtroppo un vero e proprio casino”. Questa rivelazione ha colto di sorpresa sia la chef presente in studio sia il pubblico a casa, che ha assistito a un momento di autentica sincerità.

La reazione della chef accanto a lei è stata immediata, sottolineando l’importanza di non esagerare con il consumo di determinati alimenti. “Caspita… Non bisogna esagerare…” ha esclamato, evidenziando come anche i più esperti in cucina possano incorrere in errori alimentari. Antonella ha quindi ammesso di non riuscire a rispettare le “mezze misure”, rivelando una sua caratteristica personale che la rende tanto amata dal pubblico.

La questione delle reazioni allergiche

Successivamente, la presentatrice ha chiarito che le pustole non erano visibili grazie al trucco, ma ha anche messo in guardia i telespettatori riguardo ai rischi legati al consumo eccessivo di crostacei. Ha spiegato che non è la prima volta che si trova in una situazione simile, affermando: “Mi è già capitata un’altra volta che sono stata male… Sono veramente recidiva…”. Questo ha aperto un dibattito sull’importanza di prestare attenzione alle reazioni del proprio corpo, specialmente quando si tratta di alimenti noti per la loro potenziale allergenicità.

Un esperto presente in studio ha fornito ulteriori chiarimenti, spiegando che alcune persone possono essere particolarmente sensibili agli istaminici presenti nei crostacei. “Sono istamina sensibili, per i soggetti che hanno questa sensibilità producono un’elevata concentrazione di istamina… E quindi bisogna mangiarne il giusto”, ha affermato. Antonella ha ammesso di non essere a conoscenza di questa informazione, rivelando una certa ingenuità che ha reso il momento ancora più umano e relatable.

La necessità di una pausa

Dopo aver affrontato l’argomento delle reazioni allergiche, Antonella Clerici ha cambiato argomento, parlando delle sue prossime vacanze. Ha espresso il desiderio di staccare completamente dalla routine lavorativa per ricaricare le energie. “Devo riposare il cervello perché divento più creativa…”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di prendersi del tempo per sé stessi. Questo messaggio risuona con molti, specialmente in un periodo in cui il benessere mentale è diventato un tema centrale nella vita quotidiana.

La presentatrice ha dimostrato, con la sua sincerità e il suo approccio diretto, di essere non solo una figura di spicco della televisione italiana, ma anche una persona che vive esperienze comuni a molti. La sua capacità di condividere momenti di vulnerabilità ha contribuito a creare un legame più forte con il pubblico, rendendo “È sempre mezzogiorno” non solo un programma di cucina, ma anche uno spazio di condivisione e autenticità.

