Antonella Clerici: “Non sono l’amica di mia figlia, ma un genitore responsabile”

Antonella Clerici, celebre conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso riflessioni profonde sulla sua vita personale e professionale, rivelando il suo orgoglio per la carriera costruita in Rai e il suo ruolo di madre. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, la 61enne ha parlato del suo legame con la figlia Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Martens, e delle sfide che affronta come genitore in un mondo in continua evoluzione.

Il rapporto con la figlia Maelle

Nel corso dell’intervista, Antonella Clerici ha espresso la sua preoccupazione per la fragilità dei giovani di oggi. “I ragazzi sono molto più vulnerabili rispetto a noi”, ha dichiarato. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di un equilibrio tra protezione e libertà, affermando: “Non sono l’amica di mia figlia, sono un genitore. Ho il dovere di educarla”. Questo approccio riflette la sua consapevolezza delle difficoltà che i giovani devono affrontare, specialmente in un’epoca segnata da eventi drammatici come il femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha spinto Clerici a trattare temi delicati nei suoi programmi.

Clerici ha anche condiviso le sue esperienze come madre, ammettendo di sentirsi a volte inadeguata a causa della sua assenza dovuta agli impegni lavorativi. Tuttavia, Maelle sembra comprendere e apprezzare il sacrificio della madre, dicendo: “Sono abituata a vederla lavorare, è un bell’esempio”. Questo scambio di affetto e comprensione tra madre e figlia dimostra un legame profondo, nonostante le sfide quotidiane.

La carriera e il cambiamento di vita

Antonella Clerici ha parlato con orgoglio della sua carriera, sottolineando come il suo lavoro in televisione le abbia permesso di affrontare temi significativi. “Ho usato la mia cucina per veicolare messaggi importanti”, ha affermato, citando la sua volontà di affrontare argomenti come la menopausa e l’educazione sentimentale. La conduttrice ha sempre cercato di utilizzare la sua visibilità per sensibilizzare il pubblico su questioni rilevanti, dimostrando un forte senso di responsabilità sociale.

La sua vita privata ha subito un cambiamento significativo dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizzi, un evento che l’ha spinta a riflettere sul suo stile di vita. Clerici ha descritto la sua attuale residenza, la Casa nel Bosco in Piemonte, non come un rifugio, ma come una “conquista”. Questo luogo rappresenta per lei un nuovo inizio, un’opportunità per rallentare e godere di momenti di tranquillità con il compagno Vittorio Garrone.

La salute e la prevenzione

Un altro tema affrontato da Antonella Clerici è stato quello della salute. La conduttrice ha rivelato di aver affrontato un cancro alle ovaie, diagnosticato in tempo grazie a controlli regolari. “La prevenzione è fondamentale”, ha sottolineato, condividendo la sua esperienza per incoraggiare altre donne a prendersi cura della propria salute. Clerici ha descritto il momento della diagnosi come spaventoso, ma ora si sente bene e consapevole dell’importanza di continuare a monitorare il proprio stato di salute.

Queste esperienze hanno portato Antonella a riflettere su come prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, un messaggio che intende trasmettere anche attraverso il suo lavoro. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, elementi che caratterizzano non solo la sua carriera, ma anche il suo ruolo di madre e donna.

