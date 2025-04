Anticipazioni TV: La promessa del 22 aprile 2025 su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese per la nuova puntata de La Promessa, in programma il 22 aprile 2025 su Rete 4, si fanno sempre più intense. Gli sviluppi della soap opera promettono colpi di scena e tensioni tra i personaggi principali. In questo episodio, Jana si troverà a fare una richiesta cruciale a Manuel, mentre Petra non esiterà a minacciare Ayala, creando un clima di incertezza e suspense.

Jana e Manuel: un amore da proteggere

Nella puntata del 22 aprile, Jana si rivolge a Manuel con una richiesta di grande importanza. La giovane cameriera, consapevole delle insidie che potrebbero minacciare il loro amore, chiede al suo compagno di mantenere segreta la loro relazione fino al giorno delle nozze. La paura di possibili interferenze esterne la spinge a prendere questa decisione, temendo che qualcuno possa ostacolare il loro sogno di felicità. La marchesa, madre di Manuel, rappresenta un ostacolo significativo, poiché non approverebbe mai un matrimonio tra suo figlio e una donna di umili origini. Questo scenario di tensione e segretezza si intreccia con gli avvertimenti di Don Romulo, che esprime preoccupazione per la sorte di Jana. La giovane, pur desiderando ardentemente di coronare il suo sogno d’amore, è costretta a muoversi con cautela.

Pelayo e Catalina: un amore da ricostruire

Un altro filone narrativo di grande interesse riguarda Pelayo e Catalina. La giovane marchesina ha convinto Pelayo a dare una nuova chance alla loro relazione. Nonostante le difficoltà e il disprezzo che potrebbero affrontare, Catalina è determinata a ricostruire il loro legame. La sua fiducia nel sentimento che li unisce è forte e spera di riuscire a far accettare Pelayo dalla sua famiglia. La tenuta, simbolo di tradizione e rigore, potrebbe rivelarsi un ambiente ostile, ma Catalina è pronta a combattere per il loro amore. La sua determinazione è tale che, anche di fronte a eventuali rifiuti, è pronta a seguire il suo cuore. Questo aspetto della trama mette in luce le dinamiche familiari e le pressioni sociali che i giovani innamorati devono affrontare.

Petra e Ayala: un confronto pericoloso

La tensione si intensifica ulteriormente con l’arrivo di Petra, che minaccia Ayala. Martina, nel frattempo, accetta di partecipare a una merenda di beneficenza organizzata dalla duchessa di Cerenzuelos, ma non senza riluttanza. La giovane si troverà circondata da volti noti e da un passato che sembra tornare a perseguitarla. La sua presenza alla merenda non sarà semplice, poiché dovrà affrontare il giudizio e le chiacchiere della gente. Don Lorenzo e Cruz, nel frattempo, continuano a nutrire dubbi sull’amore di Ayala per Margarita, creando ulteriori tensioni. Petra, con la sua minaccia, si dimostra una figura temibile, pronta a rivelare segreti che potrebbero compromettere Ayala. La situazione si fa sempre più intricata, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso.

La programmazione di La Promessa

La soap opera La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete 4. Gli appassionati possono aspettarsi una settimana ricca di emozioni e colpi di scena, con personaggi che si trovano a dover affrontare scelte difficili e relazioni complesse. Con le anticipazioni di questa settimana, il pubblico è invitato a seguire le vicende di Jana, Manuel, Pelayo, Catalina, Petra e Ayala, in un intreccio di amori, segreti e minacce che promette di tenere alta l’attenzione.

