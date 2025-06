La promessa: anticipazioni e colpi di scena nella soap spagnola in onda su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna domani su Rete 4, con un nuovo episodio che promette emozioni e colpi di scena. Ambientata nella storica città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della puntata, fornendo un riassunto degli eventi precedenti e dei conflitti che si stanno sviluppando tra i personaggi.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio scorso, Jana ha deciso di non partecipare alla festa organizzata in suo onore, trovandosi in un momento di grande difficoltà emotiva. La giovane si è confidata con Maria, esprimendo il suo malessere per le tensioni crescenti con i marchesi e le pesanti accuse ricevute da Petra, che la considera un’arrivista. In parallelo, Martina ha rivelato a Margarita di essere nuovamente minacciata dal conte Ayala, il quale continua a esercitare il suo potere in modo opprimente. Margarita, preoccupata per la sicurezza della nipote, le ha promesso di proteggerla a tutti i costi.

Nel frattempo, Pelayo e Catalina hanno annunciato la loro gravidanza, ma la notizia non è stata accolta bene dalla famiglia, che ha mostrato una netta opposizione, eccetto Margarita, che ha difeso la nipote. Pelayo, però, ha confidato a Don Ricardo di non essere il vero padre del bambino, rivelando di aver mentito per proteggere Catalina e salvaguardare il suo onore. Questo segreto pesa su di lui, creando un conflitto interiore che lo tormenta.

Conte Ignacio de Ayala: un antagonista sempre più temuto

Le anticipazioni rivelano che il conte Ignacio de Ayala avrà un ruolo centrale nei prossimi sviluppi della trama. Margarita, sempre più frustrata dall’atteggiamento oppressivo del conte, decide di annullare il matrimonio con lui. Tuttavia, Ayala reagisce con furia, mostrando di non avere alcuna intenzione di accettare questa decisione. La tensione tra i due personaggi è palpabile e si preannunciano scontri drammatici.

Nel frattempo, Vera si trova in una situazione difficile. Dopo aver avuto una violenta discussione con Lope, decide di lasciare la tenuta. La duchessa, però, sorprende la figlia invitandola a riflettere meglio sulla sua scelta, sostenendo che Lope sia un ragazzo di valore e un cuoco talentuoso. Questo consiglio potrebbe cambiare le sorti della giovane, che si trova a un bivio.

Martina e Curro: il legame di sangue e i sentimenti confusi

Martina, dopo aver scoperto il legame di sangue con Curro, si confronta con lui. La rivelazione che sono fratello e sorella ha scosso entrambi, e Martina sente il bisogno di chiarire ulteriormente la situazione. Convinta che Julia possa avere dei sentimenti per Curro, decide di affrontarla per avere chiarezza. Julia, però, la rassicura, affermando di non provare alcun interesse romantico per il baronetto. La giovane confida a Martina di essere ancora legata al suo fidanzato Paco, tragicamente ucciso dai tedeschi durante la guerra.

Questi intrecci di relazioni e segreti stanno creando un clima di tensione e aspettativa tra i personaggi, rendendo “La Promessa” una soap opera avvincente e ricca di emozioni. Con il nuovo episodio in arrivo, i fan possono aspettarsi ulteriori sviluppi e sorprese che terranno incollati allo schermo.

