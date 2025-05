Anticipazioni TV: Ecco cosa accadrà nelle soap di Canale 5 e Rete 4 il 5 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le soap opera continuano a catturare l’attenzione del pubblico italiano, con storie avvincenti e colpi di scena che si susseguono ogni giorno. Oggi, 5 maggio 2025, gli spettatori potranno seguire le trame di “Beautiful“, “Tradimento“, “The Family” e “La Promessa“. Le prime tre andranno in onda su Canale 5, mentre l’ultima sarà trasmessa su Rete 4. Scopriamo insieme cosa ci riservano gli episodi di oggi.

Beautiful: Le tensioni dietro le quinte della sfilata

Nella puntata di “Beautiful” di oggi, Brooke inizia a percepire un cambiamento nel comportamento di Eric. Le anticipazioni rivelano che la sfilata di moda continua a generare entusiasmo tra il pubblico, che ammira gli abiti indossati dalle modelle. Tuttavia, c’è un’aria di mistero riguardo all’autenticità delle creazioni: nessuno sa se i capi siano stati realizzati da Eric o da Ridge.

Dietro le quinte, Eric osserva le reazioni del pubblico con una certa soddisfazione, ma il suo stato di salute sembra preoccupante. Nonostante le rassicurazioni di Donna, che è certa che la collezione sarà un successo, Eric continua a tossire e mostra segni di disagio. Brooke, notando il comportamento strano del suocero, decide di interrogare le sorelle, ma né Donna né Katie sembrano pronte a rivelare la verità. La tensione cresce mentre Brooke cerca di capire cosa stia realmente accadendo.

Tradimento: La rabbia di Mualla e le conseguenze

Nell’episodio di “Tradimento” di oggi, Mualla è sopraffatta dalla rabbia e decide di agire in modo impulsivo. Strappa il piccolo Can dalle braccia di Oylum e, in un gesto estremo, caccia quest’ultima di casa con l’aiuto di Ensar e di altre guardie. La situazione si fa tesa e drammatica, evidenziando le dinamiche familiari complesse e le rivalità che caratterizzano la serie.

Nel frattempo, Ipek si trova di fronte a una scelta difficile e decide di non partecipare alla cena tanto attesa organizzata da Guzide. La sua assenza potrebbe avere ripercussioni significative sugli eventi futuri, lasciando intravedere ulteriori conflitti all’interno del gruppo. Le anticipazioni settimanali promettono sviluppi interessanti e colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

The Family: Storie di dolore e ricordi

Oggi, “The Family” ci porta a esplorare il passato di Devin, che racconta ad Aslan i momenti difficili della sua infanzia. La madre di Devin, colpita da una malattia, viveva alternando momenti di felicità e tristezza, un contrasto che ha segnato profondamente la sua vita. La situazione si aggrava quando il padre, esausto, decide di abbandonare la famiglia, lasciando la madre in uno stato di disperazione che la porta a tentare di togliersi la vita.

Nel frattempo, Cihan e Serap affrontano un argomento delicato. Serap rivive un flashback inquietante legato a un giovane Ibrahim, ma quando Cihan cerca di avvicinarsi a lei, lei si ritrae, creando un’atmosfera di tensione. Leyla, ancora in carcere, vive allucinazioni che la portano a vedere i suoi figli, aumentando il dramma della sua situazione. Le anticipazioni rivelano che la trama si intensificherà nei prossimi episodi, promettendo momenti di grande emozione.

La Promessa: Rivelazioni e conflitti familiari

Nella puntata de “La Promessa” di oggi, Jana decide di essere completamente sincera con Manuel, rivelandogli la sua vera identità. Confessa di chiamarsi Mariana e di avere un legame diretto con il passato tragico della sua famiglia, in particolare con l’uomo che ha ucciso sua madre, Dolores, e ha rapito suo fratello, Marcos. Questa rivelazione avviene grazie a un anello che Manuel porta al dito, simbolo di un legame profondo e complesso.

Tuttavia, Jana non riesce a proseguire nella sua confessione a causa dell’improvviso arrivo di Don Alonso. Nel frattempo, Curro chiede a Martina di allontanare Julia, che è diventata un’ossessione per lui. La tensione tra Cruz e Alonso continua a crescere, culminando in un confronto acceso riguardo alla gestione del business delle marmellate. Pelayo, nel tentativo di rimediare ai suoi errori, si scusa con Simona e prepara un piatto speciale per lei, cercando di ricucire i rapporti. Le anticipazioni settimanali promettono ulteriori sviluppi intriganti nelle relazioni tra i personaggi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!