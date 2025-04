Anticipazioni settimanali di Un posto al sole: trame dal 28 aprile al 2 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le attese puntate di Un posto al sole, in onda dal 28 aprile al 2 maggio 2025, potrebbero subire delle variazioni a causa di recenti eventi luttuosi. Gli spettatori sono in attesa di notizie sul recupero degli episodi saltati, mentre le trame si arricchiscono di colpi di scena e sviluppi inaspettati.

Contrasti tra Guido e Claudia

Un imprevisto mette in luce le differenze di approccio alla vita tra Guido e Claudia. La donna si rende conto che il suo compagno fatica a tenere il passo con le sue aspettative. Questo scontro di visioni potrebbe mettere a rischio la loro relazione, costringendo entrambi a riflettere su cosa desiderano realmente. Nel frattempo, Michele continua a opporsi alla fisioterapia, suscitando preoccupazione tra Rossella e Silvia. Marisa, la nonna, ha un’idea che potrebbe aiutarlo a superare questo momento difficile, ma sarà sufficiente per convincere Michele a cambiare atteggiamento?

Ritorno a Palazzo Palladini

Dopo una vacanza a Torino, Niko e Manuela tornano a Palazzo Palladini, dove l’accoglienza è carica di emozioni. Tuttavia, non mancheranno momenti di tensione, poiché qualcuno sembra divertirsi a tenerli sulle spine. Questo nuovo inizio per la coppia potrebbe rivelarsi più complesso del previsto, con sfide da affrontare e relazioni da gestire.

Le sfide di Elena e Alice

Elena, supportata da Marina e Viola, cerca di superare le ultime resistenze di Alice riguardo alla sua partenza. Tuttavia, la giovane si trova a dover affrontare Cristiano, un personaggio che si rivela pericoloso e minaccioso. Nel frattempo, Mariella si trova a dover gestire l’invadenza di Bice, che sembra non voler rispettare i confini della loro amicizia. Claudia, da parte sua, inizia a nutrire dubbi sul reale coinvolgimento di Guido nella loro storia d’amore, mentre Jimmy e Matteo riescono a ingannare Viola, ma Camillo comincia a sospettare dei loro successi scolastici.

La crisi di Gennaro e la relazione con Claudia

Gennaro, convinto di essere stato ingannato da Roberto, sfoga la sua rabbia contro la moglie. La sua relazione con Claudia attraversa un momento difficile, mentre Guido avverte una crescente nostalgia per Mariella. La situazione si complica ulteriormente quando Sasà utilizza una bugia per placare la curiosità di Bice riguardo a una notte trascorsa con Mimmo, rischiando di allontanare ulteriormente i due ex.

Nuove alleanze e conflitti

L’ingresso di Gennaro al Circolo segna un cambiamento nell’alleanza con Ferri, ma non tutti sembrano apprezzare la presenza di Gagliotti all’evento di beneficenza. Marisa, giunta a Napoli, è determinata a scuotere Michele dal suo torpore emotivo e gli propone qualcosa di inaspettato, generando in lui un profondo conflitto interiore. Nel frattempo, Luca decide di scrivere una lettera in cui esprime le sue ultime volontà, senza che Giulia ne sia a conoscenza.

Complicazioni nei Cantieri

La situazione per i Cantieri si complica ulteriormente, poiché Marina e Roberto scoprono che il loro nuovo socio non è affatto facile da gestire. Michele, immerso nei ricordi del padre attraverso appunti e fotografie, intraprende un viaggio emozionante nel passato di un uomo che sembra avere molto in comune con lui. Dopo aver trovato la lettera di Luca, Giulia cerca di capire le ragioni che l’hanno spinta a scriverla. Riuscirà Luca a rivelare a Giulia le sue reali intenzioni? Gli sviluppi delle prossime puntate promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!