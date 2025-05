Anticipazioni settimanali di “Tradimento”: eventi chiave dal 11 al 17 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Tradimento” continua a riservare colpi di scena e tensioni tra i suoi protagonisti. Nella settimana dal 11 al 17 maggio 2025, gli eventi si intensificano, con rivelazioni sorprendenti e confronti drammatici che coinvolgono i personaggi principali. Guzide, Tarik, Yesim e gli altri si trovano al centro di una trama intricata che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Guzide affronta il passato in diretta televisiva

Guzide riceve un invito a partecipare a un programma televisivo che in passato ha diffuso notizie false su di lei. In un momento di grande tensione, la donna chiede scuse ufficiali alla conduttrice, ottenendo la sua rivincita in diretta nazionale. Con l’aiuto delle registrazioni originali del suo incontro con Bilal, Guzide riesce a dimostrare la propria innocenza, esponendo pubblicamente le macchinazioni che l’hanno coinvolta. Non si ferma qui: accusa anche l’ex marito di essere il possibile artefice della cospirazione contro di lei, insinuando che sua nipote potrebbe avere un ruolo in questa complessa vicenda.

La reazione di Tarik è immediata: contatta Azra per un incontro, segno che la situazione sta rapidamente evolvendo. Nel frattempo, durante una colazione, Tarik e Yesim sorprendono tutti annunciando le loro nozze per lo stesso giorno. La tensione cresce ulteriormente quando Azra riceve una convocazione in procura riguardo al video su Guzide, che ha deciso di intraprendere azioni legali contro di lei. La situazione si complica, con ogni personaggio che si muove in un intricato gioco di alleanze e rivalità.

Il piano di Tarik e il mistero della cassetta di sicurezza

Tarik viene informato da Gulsum che Guzide sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim. Immediatamente, elabora un piano per impossessarsi del contenuto, ma quando Guzide apre la cassetta, scopre che è già vuota. Yesim sostiene di averla svuotata personalmente, lasciando Tarik e gli altri in uno stato di confusione. Anche Zelis, un altro personaggio chiave, aveva tentato di accedere alla cassetta, complicando ulteriormente la situazione.

Il giorno delle nozze, Tarik non si presenta, delegando a un complice il compito di rubare l’auto di Guzide per cercare il misterioso contenuto della cassetta. Tuttavia, il piano fallisce e, tornando da Yesim, Tarik inventa una scusa per giustificare la sua assenza. Yesim, intuendo la verità, decide di vendicarsi costringendolo a comprarle una macchina costosa, alimentando ulteriormente la tensione tra i due.

Le conseguenze delle scelte di Selin e Tolga

Selin, dimessa dall’ospedale, si trova a dover affrontare il dolore per la perdita della figlia e l’asportazione dell’utero. Oltan, un personaggio che si è dimostrato ambizioso, le promette di procurarle una bambina, a patto che Tolga non venga mai informato della verità. Nel frattempo, Yesim scopre che Zelis ha rubato la sua patente e ha tentato di entrare nella cassetta, scatenando una furiosa lite familiare.

Zelis, delusa dal comportamento di Ozan, restituisce la fede e decide di allontanarsi. Sezai, un altro personaggio, consegna a Guzide un fascicolo su un giovane che potrebbe essere suo figlio e si offre di accompagnarla all’incontro. La trama si infittisce ulteriormente quando Can, il figlio di un altro personaggio, cade dal letto e viene portato in ospedale, ma fortunatamente non riporta lesioni.

Rivelazioni e conflitti in famiglia

Guzide parte per Ankara con Sezai per incontrare Hakan, il ragazzo che potrebbe essere suo figlio. Nel frattempo, Oylum, spinta da Kahraman e Nazan, accetta di partecipare a un incontro di famiglia a Diyarbakir. Durante la cerimonia, Celal mostra a Mualla un video in cui Oylum parla con un sicario, scatenando la furia di Mualla che ordina di sequestrarla.

La situazione si complica ulteriormente quando Hakan viene accoltellato in carcere. Guzide e Sezai si offrono di pagare l’operazione per salvarlo, mentre Oylum confessa a Mualla che Ozan l’ha spinta a incontrare l’assassino di Behram. Il nome di Zelis emerge come la vera mandante, e Mualla decide di trovarla. Tuttavia, Zelis si nasconde nella casa di Mualla, creando un’atmosfera di tensione e paura.

La fuga di Zelis e le conseguenze drammatiche

Ozan, furioso, irrompe nella villa accusando Ilknur e rivelandole che Zelis è la vera responsabile della morte di Behram. Nel frattempo, Tarik organizza la fuga di Zelis in Grecia, ma la situazione degenera quando Zelis ruba soldi e una pistola a Ensar. Un violento confronto scoppia tra Zelis e Mualla, culminando in un tragico colpo di pistola che colpisce Ilknur.

Ilknur viene portata in terapia intensiva, mentre Tarik approfitta della situazione per impossessarsi del cellulare di Ilknur, cancellando il video che potrebbe incriminarlo. La tensione tra i personaggi cresce, con Azra che informa Rustu che pubblicherà un articolo su Zelis solo dopo aver ricevuto il pagamento concordato. Quando l’articolo viene pubblicato, scoppia uno scandalo mediatico che coinvolge tutti i protagonisti.

Yesim, nel frattempo, si presenta davanti a Tarik per annunciare l’inizio della sua nuova attività. La tensione tra i due è palpabile, con Tarik che deride Yesim, ma lei lo sfida a una scommessa, promettendo di cancellare i video incriminanti se l’attività fallirà. La situazione si fa sempre più intricata, con ogni personaggio che cerca di navigare tra alleanze e rivalità in un contesto di crescente tensione.

