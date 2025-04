Anticipazioni settimanali de La Promessa: trame dal 27 aprile al 3 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le ultime puntate de La Promessa si preannunciano ricche di colpi di scena e tensioni emotive. La trama si sviluppa attorno a relazioni complesse e conflitti che mettono a dura prova i personaggi principali. Le dinamiche tra i protagonisti si intrecciano, creando una narrazione avvincente che tiene il pubblico con il fiato sospeso. In questo articolo, esploreremo i principali eventi e le anticipazioni per la settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

La crisi di Cruz e Alonso

La rivelazione di Cruz si rivela un duro colpo per il suo matrimonio con Alonso. La tensione tra i due coniugi cresce, alimentata da segreti e incomprensioni. Cruz si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni, mentre Alonso cerca di mantenere la calma in una situazione sempre più difficile. Questo conflitto non solo mette a rischio la loro relazione, ma coinvolge anche gli altri personaggi, creando un clima di incertezza all’interno della tenuta.

Nel frattempo, Romulo decide di avvisare Jana riguardo alla sua relazione con Manuel, esortandola a riflettere attentamente sulle sue scelte. Jana, colpita dalle parole di Romulo, si sente spinta a confidarsi con Maria, cercando conforto e consigli. La situazione si complica ulteriormente quando Maria e Lope, pur essendo felici per il nuovo lavoro di Salvador, devono affrontare la tristezza per la sua imminente partenza.

Ritorni e tensioni a La Promessa

La tenuta di La Promessa è teatro di ritorni significativi. Pelayo, tornato a casa, non riceve l’accoglienza sperata da Catalina, e le tensioni tra i due emergono anche durante i pasti. La situazione si aggrava ulteriormente con il ritorno di Teresa, che, sebbene accolta calorosamente dalla servitù, suscita l’ira di Donna Petra. Quest’ultima non nasconde il suo disappunto, creando un’atmosfera di conflitto che si riflette su tutti i personaggi coinvolti.

Un altro arrivo importante è quello di Julia Valdés Rodríguez, che riporta a Martina un orecchino smarrito. Tuttavia, Julia accusa un malore e viene invitata a rimanere per la notte. Mentre Manuel è distratto dalla situazione di Pia, cerca di proteggerla, ignorando il vero stato emotivo della madre. Vera, nel frattempo, si confida con Lope riguardo all’insistenza della madre, rivelando il suo stato d’animo.

Amori e segreti

La relazione tra Manuel e Jana si fa sempre più complessa. Dopo aver assistito a un momento di tenerezza tra i due, Pia decide di aprirsi con Jana, rivelando di essere a conoscenza della loro storia e dichiarandosi favorevole. Martina, nel frattempo, invita Julia a rimanere qualche giorno a La Promessa, mentre Julia inizia a porre domande a Curro riguardo alla guerra, mostrando un interesse per gli eventi storici.

Donna Petra, infastidita dalla presenza di Teresa, discute con Santos della situazione, consapevole che dovrà accettare la sua presenza. Teresa, dal canto suo, soffre per la freddezza di Petra e spera di ricucire i rapporti. Romulo, nel frattempo, annuncia la partenza di Salvador, che si trasferirà per diventare primo valletto in un’altra dimora. Teresa colge l’occasione per proporre l’assunzione di suo marito Marcelo, e Romulo accetta.

Nuove prospettive e conflitti

Manuel informa Jana che il nuovo parroco di Luján è disposto a sposarli in segreto. Jana, pur avendo dei dubbi, si sente felice per questa opportunità. Romulo visita Pia e insieme discutono dell’amore tra Jana e Manuel, decidendo di non interferire nella loro relazione. Nel frattempo, Catalina e Lorenzo si scontrano riguardo all’attività delle marmellate, con Lorenzo che si lamenta dell’atteggiamento di Catalina nei confronti di Alonso.

Il giorno dell’addio di Salvador è carico di emozioni. Egli saluta La Promessa, i suoi padroni e, soprattutto, Maria. Marcelo inizia il suo lavoro come valletto, ma Teresa è preoccupata per i suoi possibili errori. Simona, invece, è felice di ricevere la prima lettera dalla figlia Virtudes, che racconta della sua nuova vita. Ricardo, d’altro canto, cerca di capire il comportamento strano di Romulo, mentre Julia continua a essere una presenza ingombrante per Curro e Cruz.

Rivelazioni e decisioni importanti

Julia si presenta dalla famiglia de Luján per restituire l’orecchino a Martina, e sia Martina che sua madre la invitano a rimanere. Nel frattempo, Cruz continua a premere su Pelayo affinché sposi Catalina e la porti via da La Promessa. Catalina, ignara delle vere intenzioni della marchesa, confida al padre il desiderio di riprendere in mano l’attività delle marmellate, trovando apertura da parte sua. Tuttavia, Pelayo si mostra riluttante a entrare in conflitto con Lorenzo e, soprattutto, con Cruz.

Jana, combattuta, desidera rivelare a Manuel la verità sulla sua identità e sul motivo della sua presenza a La Promessa. Tuttavia, quando lui le propone di uscire insieme, non riesce a trovare il coraggio di parlargli. I maggiordomi incaricano Santos di insegnare il mestiere a Marcelo, ma lui lo fa controvoglia. La duchessa de Carril fa la sua apparizione alla tenuta, passando dall’ingresso della servitù.

Jana mostra a Maria l’abito da sposa che Manuel le ha regalato, ricevendo il consiglio di essere sincera e di raccontare tutto non solo a Manuel, ma anche a Curro. Alonso chiede aggiornamenti a Lorenzo sull’attività delle marmellate, con l’intenzione di restituirne la gestione a Catalina. Vera scopre che la duchessa de Carril è tornata a La Promessa e ha parlato direttamente con Cruz. Lope, per aiutare Vera, cerca di scoprire il motivo di questa visita.

Dopo un confronto con Teresa, Petra accusa la governante di non essere mai stata realmente innamorata di Feliciano, visto che si è risposata così in fretta. I cuochi non si fidano di Pelayo, e Catalina gli chiede di riguadagnarsi la fiducia di Simona. Marcelo viene rimproverato da Santos e Teresa per alcuni errori sul lavoro. Infine, Jana decide di rivelare a Manuel che è giunto il momento di raccontargli tutta la verità su di lei.

