Anticipazioni settimanali de La promessa: trama dal 6 al 12 luglio 2025

Le trame di La promessa continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In questa settimana, i personaggi si trovano a fronteggiare segreti, rivelazioni e conflitti che mettono alla prova le loro relazioni. La tensione cresce mentre si svelano verità nascoste e si intrecciano destini inaspettati.

I segreti di Ricardo e le rivelazioni di Catalina

Ricardo si trova in una situazione complessa, poiché continua a nascondere a Cruz la verità sulla morte della moglie. Questo segreto pesa su di lui e lo porta a riflettere sulle sue azioni. Nel frattempo, Catalina, supportata da Pelayo, decide di rivelare a Rómulo di essere incinta. Questa notizia, che dovrebbe portare gioia, si trasforma in un ulteriore motivo di preoccupazione per i personaggi coinvolti. Santos, infatti, inizia a sospettare che Ricardo possa avere un ruolo nella morte della madre, creando un clima di tensione e sfiducia.

In un altro angolo della storia, Julia, Martina e Curro si ritrovano per chiarire malintesi passati, rafforzando così la loro amicizia. Questo momento di riconciliazione è importante per il gruppo, poiché permette di superare vecchie ruggini e di guardare al futuro con maggiore serenità. Tuttavia, la serenità è solo apparente, poiché Ricardo confida a Maria di aver visto Marcelo baciarsi con Raquel, un fatto che lo porta a considerare l’idea di licenziare Marcelo stesso. Maria, preoccupata per la situazione, si offre di parlare con Teresa per affrontare la questione.

Le tensioni tra i personaggi e il matrimonio di Manuel e Jana

La gravidanza di Catalina inizia a pesare su di lei, mentre Jana si trova in difficoltà nel decidere se accompagnare Manuel alla gara. La sua indecisione è alimentata dalla paura di affrontare i suoi amici. Ayala, nel frattempo, è determinato a trovare Margarita per costringerla al matrimonio, ma si scontra con Lorenzo, che difende sia Margarita che Martina. Questo scontro mette in evidenza le dinamiche di potere e le alleanze che si formano tra i personaggi.

Ricardo affronta Pelayo, accusandolo di aver aiutato Catalina a raggiungere la caserma e imponendogli di non rivelare nulla ad Alonso. La tensione tra i due cresce, mentre Petra incalza Ricardo, chiedendogli se sia stato lui a uccidere sua moglie. Questo confronto mette in luce il conflitto interiore di Ricardo, che si trova a dover affrontare le sue scelte passate.

Nel frattempo, Manuel vince la gara, ma Petra continua a esortare Ricardo a confessare la verità a Santos. La pressione aumenta e i personaggi si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni.

I complotti e le alleanze in gioco

Con il progredire della trama, Cruz scopre le voci sull’infedeltà di Alonso, mentre Lorenzo offre il suo sostegno a Cruz. Petra, d’altra parte, si scontra nuovamente con il conte de Ayala, creando ulteriori tensioni. Santos, frustrato, confida alla governante di non riuscire a instaurare un buon rapporto con Ricardo, evidenziando le divisioni che si stanno creando tra i personaggi.

Marcelo, nel frattempo, avverte Teresa che qualcuno ha visto Salvador con un’altra ragazza, senza sapere che Maria Fernández sta ascoltando la conversazione. Questo elemento aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama, poiché le relazioni tra i personaggi si intrecciano in modi inaspettati.

Manuel, deciso a salvare Rómulo, tenta di corrompere Burdina, offrendo denaro guadagnato dalle competizioni e dalla vendita dell’aereo. Nonostante un iniziale rifiuto, il sergente decide di ascoltare le sue ragioni, aprendo la strada a potenziali sviluppi futuri.

La rivelazione finale e le conseguenze

Mentre la tensione cresce, Cruz incarica Lorenzo di scoprire chi stia diffondendo le voci sull’infedeltà di Alonso. Pelayo, in un momento di sincerità, confessa a Ricardo di aver aiutato Catalina a visitare Rómulo, con l’intento di farle perdere il bambino. Questo gesto, sebbene motivato da buone intenzioni, potrebbe avere conseguenze devastanti.

Marcelo, preoccupato per la reazione di Rómulo alla scoperta della sua parentela con Teresa, si trova a dover affrontare le proprie paure. Nel frattempo, Maria si rivolge a un prete per chiedere consiglio su Salvador, segnalando la sua crescente inquietudine.

Infine, Manuel rivela a Jana di aver corrotto Burdina, utilizzando tutto il suo denaro per risolvere la situazione di Rómulo. Questa decisione, sebbene motivata dall’amore, lascia Manuel e Jana in una posizione vulnerabile, poiché i genitori di Manuel hanno già preso una decisione definitiva riguardo al loro futuro.

La settimana si conclude con una serie di eventi che promettono di cambiare radicalmente le vite dei personaggi, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come si svilupperanno le loro storie.

