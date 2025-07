Isola dei Famosi 2025: Teresanna Pugliese in testa ai sondaggi, pronta per la finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Isola dei Famosi 2025 sta per giungere al termine, e l’attesa per la finale è palpabile. Con sei naufraghi rimasti, la competizione si fa sempre più intensa. I sondaggi indicano chiaramente che Teresanna Pugliese è la favorita per la vittoria finale, con un ampio consenso del pubblico. La sua performance ha catturato l’attenzione e il cuore dei telespettatori, rendendola una contenditrice formidabile.

Teresanna Pugliese: la favorita indiscussa

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, si è affermata come la concorrente più amata di questa edizione. I sondaggi social, che riflettono il sentiment del televoto ufficiale, la collocano al primo posto con un impressionante 33% delle preferenze. La sua capacità di affrontare le sfide con determinazione e il suo carattere affabile hanno contribuito a costruire un legame speciale con il pubblico. Ogni settimana, Teresanna ha dimostrato di essere una vera guerriera, superando prove difficili e mostrando un lato vulnerabile ma forte. La sua presenza sull’isola ha reso il format ancora più coinvolgente, trasformandola in una vera regina dell’Honduras.

Cristina Plevani: il ritorno della veterana

Al secondo posto, con un rispettabile 22%, troviamo Cristina Plevani, una veterana del mondo dei reality. La vincitrice del primo Grande Fratello, andato in onda nel 2000, ha fatto un ritorno sorprendente, dimostrando che il suo carisma e la sua autenticità non sono svaniti nel tempo. La sua partecipazione è stata caratterizzata da momenti di riflessione e sincerità, che hanno toccato il pubblico. Nonostante le sfide, Cristina ha saputo mantenere un approccio genuino, conquistando l’affetto dei telespettatori. La sua esperienza e il suo modo di affrontare le difficoltà hanno reso la sua avventura sull’isola memorabile.

Loredana Cannata: l’outsider sorprendente

Con un sorprendente 20%, Loredana Cannata si posiziona al terzo posto. Attrice impegnata e vegana convinta, ha saputo trasformare le sue scelte alimentari in un punto di forza, dimostrando che è possibile resistere sull’isola senza compromettere le proprie convinzioni. La sua autenticità e il suo approccio unico hanno catturato l’attenzione del pubblico, rendendola una concorrente atipica ma affascinante. Loredana ha affrontato le sfide con determinazione, rivelando un lato combattivo che ha sorpreso molti.

Mario Adinolfi: tra polemiche e riflessioni

Al quarto posto, con il 16% delle preferenze, si trova Mario Adinolfi. La sua entrata nel reality è stata accompagnata da polemiche e scetticismo, ma ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo. Tra provocazioni e confronti accesi, Mario ha dimostrato di avere una voce e un’opinione, affrontando momenti di riflessione che hanno arricchito il dibattito tra i naufraghi. Nonostante le critiche iniziali, è riuscito a mantenere la sua posizione, dimostrando che le apparenze possono ingannare.

Gli ultimi concorrenti: Omar Fantini e Jey Lillo

Chiudono la classifica Omar Fantini e Jey Lillo, rispettivamente al quinto e sesto posto. Omar, comico e leader silenzioso, ha ottenuto solo il 6% delle preferenze, mentre Jey, l’unico naufrago subentrato in corsa, si ferma al 3%. Entrambi si trovano in una posizione difficile, con Jey che rischia l’eliminazione immediata. La loro presenza, sebbene meno popolare, ha comunque contribuito a creare dinamiche interessanti all’interno del gruppo.

La finale si avvicina e le emozioni sono alle stelle. Con Teresanna Pugliese in testa, il pubblico attende con trepidazione l’esito del televoto. Riuscirà a mantenere la sua posizione di favorita o ci sarà un colpo di scena? L’appuntamento è fissato per i prossimi giorni, e l’attesa cresce.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!