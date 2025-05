Anticipazioni della soap “La Promessa”: tensioni e rivelazioni nella puntata del 5 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera “La Promessa” continua a tenere incollati gli spettatori con colpi di scena e intrecci emozionanti. La puntata di lunedì 5 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4, e le anticipazioni rivelano che i protagonisti si troveranno di fronte a importanti rivelazioni e conflitti irrisolti. La trama si infittisce con la scoperta dell’identità di Jana e le complicazioni nelle relazioni tra i personaggi principali.

Jana rivela la sua vera identità a Manuel

Uno dei momenti clou della puntata sarà la confessione di Jana a Manuel. La giovane donna, che ha vissuto sotto falsa identità, svelerà finalmente il suo vero nome: Mariana. Questo passaggio non solo segnerà un cambiamento significativo nel suo rapporto con Manuel, ma porterà anche a una serie di eventi che potrebbero alterare gli equilibri all’interno della soap. La rivelazione di Jana non è priva di conseguenze, poiché il passato oscuro di Mariana si intreccia con la storia di Dolores, una donna uccisa anni fa, il cui omicida è ancora presente a La Promessa. La tensione si accumula quando, proprio mentre Jana si prepara a rivelare ulteriori dettagli, il marchese irrompe nella scena, costringendola a rimandare la confessione.

Curro e Martina: un piano contro Julia

Nel frattempo, Curro si troverà a dover affrontare una situazione delicata. Chiederà a Martina di liberarsi di Julia, una richiesta che potrebbe avere ripercussioni significative per entrambi. La dinamica tra Curro e Martina si fa sempre più complessa, con Martina che si trova a dover scegliere tra la lealtà verso Curro e le conseguenze delle sue azioni. Questo sviluppo aggiunge un ulteriore strato di tensione alla trama, poiché Julia potrebbe non essere disposta a lasciarsi mettere da parte senza combattere.

Tensioni tra Cruz e Alonso

Un altro aspetto cruciale della puntata sarà il conflitto tra Cruz e Alonso, scaturito da un brutto incidente a cavallo che coinvolge uno dei figli degli Orestes. La situazione si complica ulteriormente quando Alonso decide di proporre a Catalina di gestire il business delle marmellate, un ruolo che attualmente è in mano a Lorenzo. Questa proposta non solo mette in discussione le dinamiche familiari, ma crea anche attriti tra i personaggi, evidenziando le rivalità e le ambizioni che caratterizzano la soap. Pelayo, nel frattempo, si trova in difficoltà in cucina e cerca di scusarsi con Simona, ma Cruz sembra voler alimentare ulteriormente le tensioni.

Riepilogo della puntata precedente

Nella puntata precedente, Petra ha attaccato Teresa, accusandola di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano, lasciando Teresa in uno stato di profondo dolore. Pelayo ha affrontato difficoltà in cucina, perdendo la fiducia dei cuochi, mentre Marcelo ha continuato a commettere errori, ricevendo rimproveri sia da Teresa che da Santos. La decisione di Jana di confessare la verità a Manuel ha rappresentato un momento cruciale, preannunciando gli eventi drammatici che si svolgeranno nella puntata del 5 maggio.

La soap “La Promessa” si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie ricche di emozioni e colpi di scena, con personaggi che affrontano sfide personali e relazionali in un contesto complesso e avvincente.

