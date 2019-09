Annunciato il patto tra la Westbrook Ink. di Will Smith e la Telepool

La Westbrook Inc., nuova compagnia mediatica di proprietà di Will Smith e Jada Pinkett Smith, ha firmato un accordo con la compagnia tedesca Telepool per la realizzazione congiunta di futuri progetti nel campo dell’intrattenimento.

Westbrook Inc., un gigante appena nato

La Westbrook si configura come una holding fondata nel 2019, il cui scopo è quello di contenere e amministrare tutto ciò che riguarda il business dei coniugi Pinkett-Smith, dalla loro filmografia agli affari commerciali. Si tratta di una compagnia estremamente trasversale, dalle varie ramificazioni in direzioni non per forza concomitanti tra loro. Da un lato vi è un focus sui media e l’intrattenimento, con aziende come la Overbrook Entertainment o l’appena nata Westbrook Studios, mentre dall’altro vi sono entità come Good Goods.

Nonostante questa natura ibrida, è chiaro come la produzione cinematografica sia la direzione principale verso cui la Westbrook intende dirigersi, almeno in un prossimo futuro.

L’esperienza della Telepool

Al contrario della Westbrook, la Telepool ha alle proprie spalle una storia pregressa nel campo della televisione. La compagnia è considerata una delle migliori sul territorio tedesco per quanto riguarda la distribuzione ed era già stata precedentemente acquistata da Will Smith e Marc Forster nel 2018. André Druskeit, CEO della Telepool, afferma che questa partnership è nata dal desiderio di poter collaborare alla realizzazione di nuovi ed eccitanti progetti, affermazione supportata dal CEO della Westbrook, Kosaku Yada.

Yada infatti si dice fiero di poter lavorare fianco a fianco di una compagnia come la Telepool e in particolare di trovarsi nella posizione ideale per portare alla ribalta talenti creativi d’eccezione.

Le prime anticipazioni

Al momento non vi sono molti dettagli su ciò che la collaborazione tra la Westbrook e la Telepool ha in serbo per il futuro, ma sono stati rilasciati alcuni annunci di carattere generale.

Sappiamo infatti che i primi progetti in cantiere sono tre film e un numero imprecisato di serie TV che tratteranno tematiche thriller e legate agli sport.

Gaia Sicolo

19/09/2019