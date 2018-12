Anne Hathaway in trattative per “Sesame Street”

Anne Hathaway – secondo quanto riportato da Variety – sarebbe in trattative con la Warner Bros. per entrare nel cast di “Sesame Street”.

Anne Hathaway: tra “Sesame Street” e “The Witches”

Anne Hathaway ha ricevuto la proposta dalla Warner Bros. per entrare nel cast di “Sesame Street”. Secondo i rumors del momento non si sa se l’attrice accetterà l’offerta, poichè è in trattative anche per recitare nella pellicola di Robert Zemeckis “The Witches”.

Il film, un live action, sarà diretto da Jonathan Krisel, conosciuto soprattutto negli States per aver lavorato dietro la macchina da presa per “Portlandia”, mentre Shawn Levy produrrà la pellicola con Michael Aguilar.

“Sesame Street” sarà un musical, ispirato a un programma educativo per bambini, che fece la sua comparsa nel 1969. Il programma conteneva al suo interno live action, segmenti animati e pupazzi come: Grover, Oscar the Grouch, Elmo, Cookie Monster, Jim Henson, Big Bird, Bert e Ernie. Nel 2015 è stato firmato dalla Sesame Workshop un contratto per cinque stagioni con la HBO – dopo anni passati alla PBS – e ancora oggi lo show va in onda. La serie ha avuto due trasposizioni: una nel 1985 e una nel 1999.

Levy è impegnato nel progetto dal lontano 2012, anno in cui la 20th Century Fox aveva acquistato i diritti della serie ora in mano alla Warner Bros. Mike Rosolio si è dedicato alla prima bozza di sceneggiatura, poi passata nelle mani di Chris Galletta. Supervisore della pellicola sarà Jesse Ehrman.

Anne Hathaway: un Oscar per un musical

Per Anne Hathaway entrare a far parte di questo progetto potrebbe costituire una fortuna; infatti l’attrice, dopo essere stata candidata all’Oscar nel 2008 come Miglior Attrice Protagonista per la prova resa in “Rachel sta per sposarsi” di Jonathan Demme, è riuscita a ottenere l’ambita statuetta (come Attrice non Protagonista) per “Les Miserables”, adattamento cinematografico del musical di Broadway, basato sul romanzo di Victor Hugo, diretto da Tom Hooper.

Tra gli ultimi lavori della bravissima interprete ricordiamo “Ocean’s 8” di Gary Ross.

05/12/2018