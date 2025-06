Anna Wintour lascia la direzione di Vogue US dopo 37 anni: il futuro della rivista è incerto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Anna Wintour, figura iconica della moda e direttrice di Vogue US per oltre tre decenni, ha annunciato il suo ritiro dalla guida della rivista. Nonostante questa decisione, Wintour continuerà a ricoprire ruoli chiave all’interno di Condé Nast, mantenendo la sua posizione di responsabile dei contenuti globali. La notizia, comunicata durante una riunione con il team, segna un importante cambiamento nella storia della rivista e apre la strada alla ricerca di un nuovo leader editoriale.

Un’icona della moda si ritira dalla direzione di Vogue US

Anna Wintour, 75 anni, ha ricoperto il ruolo di direttrice di Vogue US dal 1988, diventando un punto di riferimento nel settore della moda. Sotto la sua guida, la rivista ha subito una trasformazione radicale, introducendo un’estetica fresca e innovativa. Un esempio emblematico è la copertina di novembre 1988, che ha visto la modella Michaela Bercu indossare jeans da 50 dollari abbinati a un maglione di Christian Lacroix dal valore di 10.000 dollari. Questa scelta audace ha segnato un cambiamento negli standard di bellezza e moda, contribuendo a rendere Vogue una delle pubblicazioni più influenti a livello mondiale.

Wintour è stata pioniera nel promuovere la diversità e l’inclusione nel mondo della moda, utilizzando la sua piattaforma per dare visibilità a designer emergenti e modelli di diverse origini. La sua visione ha non solo elevato la rivista, ma ha anche influenzato l’intero settore, stabilendo nuovi parametri per le future generazioni di professionisti della moda.

Continuità nel ruolo di responsabile dei contenuti globali

Nonostante il ritiro dalla direzione di Vogue US, Anna Wintour continuerà a svolgere un ruolo fondamentale all’interno di Condé Nast. Rimarrà Chief Content Officer globale e direttore editoriale globale di Vogue, supervisionando le operazioni editoriali di diverse testate internazionali. Tra queste, Wired, Vanity Fair, GQ e Condé Nast Traveler. Questa transizione le consentirà di concentrarsi maggiormente sulle strategie editoriali globali, portando la sua esperienza e la sua visione a un pubblico ancora più vasto.

Il suo impegno nel mantenere standard elevati di qualità e innovazione rimarrà un elemento chiave della sua leadership. Wintour ha dimostrato di saper adattarsi ai cambiamenti del panorama mediatico, e la sua esperienza sarà cruciale per guidare Condé Nast verso nuove opportunità nel futuro.

Alla ricerca di un nuovo leader per Vogue US

Con l’annuncio del ritiro di Wintour, è iniziata la ricerca di un nuovo responsabile dei contenuti editoriali per Vogue US. Questo nuovo leader avrà il compito di affrontare le sfide di un panorama mediatico in continua evoluzione, mantenendo viva l’eredità di innovazione e influenza costruita sotto la direzione di Wintour. La scelta del successore sarà cruciale per il futuro della rivista e per la sua capacità di rimanere rilevante in un settore sempre più competitivo.

Tra i nomi che circolano come potenziali candidati, spicca Chioma Nnadi, attualmente responsabile dei contenuti editoriali di British Vogue. Nnadi ha già dimostrato di avere una visione fresca e innovativa, e la sua nomina potrebbe rappresentare un passo significativo per Vogue US. La transizione verso una nuova leadership potrebbe portare a un ulteriore rinnovamento della rivista, mantenendo al contempo il legame con la tradizione e l’eredità di Wintour.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!