Anna Tatangelo annuncia la gravidanza: la cantante svela la dolce attesa su Instagram

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La cantante Anna Tatangelo ha sorpreso i suoi fan con un annuncio emozionante: è in attesa di un bambino. La notizia è stata condivisa attraverso un post su Instagram mercoledì 18 giugno 2025, dove la 38enne di Sora ha mostrato il suo pancione, posando affettuosamente la mano sulla pancia. Questo annuncio ha colto di sorpresa molti, poiché l’artista non aveva mai ufficializzato una relazione sentimentale. Il futuro padre del bambino sembra essere Giacomo Buttaroni, un allenatore di calcio con cui Tatangelo è stata avvistata più volte negli ultimi mesi.

L’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo

Nel suo post su Instagram, Anna Tatangelo ha scritto parole toccanti per annunciare la sua gravidanza: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Queste frasi esprimono la gioia e l’emozione che la cantante prova per l’arrivo del suo bambino. La notizia ha immediatamente scatenato una valanga di like e commenti da parte dei fan, molti dei quali non erano nemmeno a conoscenza della sua relazione sentimentale. Tra i messaggi di congratulazioni, si sono distinti quelli di alcune celebrità, come Emma Marrone, Sabrina Salerno ed Elisa D’Ospina, che hanno espresso la loro felicità per l’importante traguardo della collega.

Chi è Giacomo Buttaroni, il compagno di Anna Tatangelo

Giacomo Buttaroni, il compagno di Anna Tatangelo, è un allenatore di calcio che attualmente guida la squadra Juniores Nazionale del Roma City FC. La coppia è stata avvistata per la prima volta lo scorso autunno, ma ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla loro relazione. Un momento che ha catturato l’attenzione dei media è stato quando sono stati fotografati dal magazine Chi a Roma, mentre si esercitavano a usare un monopattino nei pressi della casa di Anna. Nonostante il suo legame con la cantante, Buttaroni non ha mai avuto legami con il mondo dello spettacolo, e della sua vita privata si conosce poco. Non si hanno notizie di eventuali figli da precedenti relazioni, mentre Anna Tatangelo è già madre di Andrea, avuto con il noto cantante Gigi D’Alessio.

Un futuro luminoso per Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

L’arrivo di un bambino rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Anna Tatangelo, che ha già affrontato diverse sfide nel corso della sua carriera e della sua vita personale. La cantante ha dimostrato di essere una madre affettuosa e presente, e ora si prepara ad accogliere un nuovo membro nella sua famiglia. La relazione con Giacomo Buttaroni, pur essendo stata tenuta lontana dai riflettori, sembra essere solida e basata su un amore autentico. Con il supporto reciproco, i due stanno per intraprendere un viaggio emozionante che li porterà a diventare genitori. La comunità dei fan e i colleghi del mondo della musica sono in attesa di ulteriori aggiornamenti e di scoprire se il fiocco appeso alla porta sarà azzurro o rosa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!