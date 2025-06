Anna Pettinelli e Francesca Fagnani: il botta e risposta social dopo l’intervista non trasmessa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un episodio che ha catturato l’attenzione del pubblico è quello che ha visto coinvolte Anna Pettinelli e Francesca Fagnani. La coach di Amici ha recentemente confermato, tramite un video su Instagram, di aver registrato un’intervista per il programma Belve, la quale però non è mai andata in onda. Questo evento ha scatenato una serie di polemiche e scambi di battute tra le due protagoniste, rivelando tensioni e malintesi.

La registrazione dell’intervista e il suo destino

Nella mattinata di ieri, il portale Dagospia.it ha riportato la notizia che Francesca Fagnani ha avuto un incontro con Anna Pettinelli durante la registrazione di Belve. Tuttavia, l’intervista non è stata trasmessa, poiché sarebbe stata considerata poco interessante. In serata, Anna Pettinelli ha condiviso un video su Instagram, mostrando il dietro le quinte della trasmissione, dove si sentiva chiaramente la Fagnani presentarla con un’affermazione audace: “E’ stata definita in tutti i modi possibili ma la definizione più calzante se l’è data da sola: ‘Bella patata sono io!’”. Questo video ha attirato l’attenzione del giornalista Giuseppe Candela, che ha ripubblicato il contenuto su X, confermando quanto riportato da Dagospia.

Candela ha sottolineato che l’intervista di Pettinelli è stata registrata ma non trasmessa, specificando che il motivo sarebbe stato il suo tono poco coinvolgente. La reazione della Pettinelli non si è fatta attendere, e il suo disappunto è emerso chiaramente nelle sue risposte.

La reazione di Anna Pettinelli e il confronto con Candela

Il post di Giuseppe Candela ha suscitato la reazione di Anna Pettinelli, che ha risposto in modo deciso. La coach di Amici ha chiarito che non ha confermato nulla riguardo all’intervista non andata in onda, accusando il giornalista di non riportare le notizie in modo corretto. Candela, dal canto suo, ha ribattuto che il video condiviso da Pettinelli rappresentava una conferma implicita della notizia di Dagospia, poiché mostrava chiaramente che l’intervista era stata registrata.

Pettinelli ha insistito sul fatto che non conosceva il motivo della cancellazione dell’intervista e ha invitato Candela a non insistere su un argomento che non gli apparteneva. Questo scambio di battute ha messo in luce la frustrazione della Pettinelli, che si è sentita in qualche modo attaccata dalla narrazione del giornalista.

La polemica si intensifica: accuse di censura e ironia

La discussione tra Anna Pettinelli e Giuseppe Candela ha assunto toni sempre più accesi. Candela ha ironizzato sulla situazione, parlando di un presunto “complotto” che avrebbe portato alla censura della sua intervista. La Pettinelli ha risposto chiarendo di non aver mai affermato di essere stata censurata, ma ha espresso il desiderio di una maggiore concretezza nelle notizie riguardanti la sua figura.

Il giornalista, mantenendo il suo approccio diretto, ha ribadito che la notizia era stata riportata in modo preciso e che non c’era nulla di cui sorprendersi. La conversazione tra i due si è conclusa con un tono di sfida, evidenziando le divergenze di opinione e la tensione che si era creata.

Questo episodio mette in luce non solo le dinamiche tra personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche come le notizie possano essere interpretate e riportate in modi diversi, generando polemiche e discussioni sui social media.

