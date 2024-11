Anna Paratore, madre della premier Meloni, in vendita al mercatino di Gaeta: dettagli e tradizioni natalizie

Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni e di Arianna, è attualmente coinvolta nella vendita delle sue famose candele al mercatino di Gaeta. Fino al 6 gennaio, la signora Paratore sarà presente nel suo banchetto, con poche eccezioni legate agli impegni familiari. Questa attività non è solo una forma di intrattenimento, ma anche un’opportunità per condividere la sua passione artigianale e mantenere viva la tradizione familiare in un periodo festivo ricco di significato.

La presenza al mercatino di Gaeta e la passione per le candele

Fino a gennaio, i visitatori del mercatino di Gaeta avranno l’opportunità di incontrare Anna Paratore, che offre un’ampia gamma di candele realizzate con cura e attenzione. La signora Paratore ha rivelato che la sua assenza avverrà solo “un paio di volte” a causa di un impegno speciale. In particolare, il banchetto sarà spostato a Sora nel giorno in cui la Lazio giocherà in casa. Un momento che unisce la famiglia, poiché Anna andrà allo stadio con la propria nipote.

La passione per le candele non è una novità per la signora Paratore. Da anni ha avviato un laboratorio domestico nel quartiere Garbatella e sono state proprio le sue figlie a incoraggiarla a partecipare al mercatino. “Mamma, se ti diverte fallo”, le hanno suggerito, permettendo a Anna di esprimere la sua creatività e di presentare le sue creazioni al pubblico. Le candele sono vendute a prezzi accessibili, oscillando tra i 10 e i 35 euro, rendendo l’arte della candela una scelta sostenibile anche per le famiglie in cerca di regali natalizi.

Tradizioni natalizie in famiglia

Con l’avvicinarsi delle festività, il tema del Natale entra a far parte della conversazione. Anna Paratore ha condiviso che, come da tradizione, la sua famiglia si riunirà per celebrare il Natale insieme. “Dipende molto dagli impegni di Giorgia, è lei la più indaffarata. Non so se passeremo la Vigilia da lei o il pranzo di Natale da Arianna”, ha spiegato. Nonostante il suo ruolo di premier possa rendere i programmi complessi, la signora Paratore rimane ottimista riguardo ai festeggiamenti. Giorgia Meloni ha un forte interesse per la cucina, ma Arianna spesso prende l’iniziativa nelle preparazioni quando la sorella è sotto pressione.

Aggiungendo un tocco personale, Anna ha menzionato il suo affetto per i suoi due cani, Nina e Rocco, per i quali rimarrà a casa a Capodanno, preoccupata per i rumori dei fuochi d’artificio che potrebbero spaventarli. Gli scambi di regali sono ancora in fase di progettazione: “Forse della biancheria nuova visto che entrambe hanno cambiato casa”, ha commentato.

Il legame tra Arianna e Giorgia Meloni

La signora Paratore ha cresciuto le sue figlie, Arianna e Giorgia, affrontando le sfide della genitorialità da sola. Riflessioni sulla loro infanzia rivelano giorno dopo giorno l’importanza della sorellanza e della complicità che caratterizza il loro rapporto. “Hanno pagato un prezzo alto in termini di mancanza di spensieratezza”, ha ammesso Anna, pur orgogliosa del lavoro svolto. La loro condivisione di esperienze, momenti e sostegno reciproco è a suo avviso una delle cose più significative che ha potuto offrire.

Rivolgendo lo sguardo al passato, Anna descrive Giorgia come una ragazza introversa, dedita alla lettura e poco incline alle interazioni sociali, al contrario di Arianna, che era sempre circondata da amici. Quando Giorgia ha annunciato la sua intenzione di unirsi al Fronte della gioventù, la madre ha reagito con entusiasmo, felice di vedere la figlia finalmente socializzare. La metamorfosi di Giorgia, che ha preso piede a partire da quel momento, l’ha portata a diventare un personaggio pubblico di grande impatto.

Sebbene Anna Paratore segua raramente l’attività politica della figlia, preferisce rimanere a casa per evitare l’ansia che accompagnerebbe il suo giudizio, continuando comunque a mantenere il suo ruolo di madre. La figura della signora Paratore appare dunque non solo come una madre attenta, ma anche come una donna determinata che vive ogni momento con passione e dedizione.