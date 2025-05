Anna Boden e Ryan Fleck alla Regia dell’Adattamento di Atmosphere di Taylor Jenkins Reid

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Anna Boden e Ryan Fleck, noti per il loro lavoro nel cinema, sono stati scelti per scrivere e dirigere l’adattamento cinematografico di “Atmosphere”, il nuovo romanzo di Taylor Jenkins Reid. Questo libro, che non è ancora stato pubblicato, è atteso per il prossimo giugno da Ballantine Books ed è l’ultima opera dell’autrice di successo di “Daisy Jones and the Six”. La scelta di Boden e Fleck per questo progetto segna un ulteriore passo nella loro carriera, consolidando la loro reputazione nel panorama cinematografico.

La trama di atmosphere: una storia di pionieri

“Atmosphere” narra una storia romantica e avvincente che si sviluppa attorno a due donne pioniere dell’astronautica, impegnate a farsi strada all’interno della NASA tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Questo periodo coincide con i primi anni del programma Space Shuttle, un’epoca di grandi cambiamenti e sfide per le donne nel campo scientifico e tecnologico. La narrazione si ispira a film iconici come “Apollo 13”, “Uomini veri” e “Gravity”, suggerendo un mix di emozione e avventura che caratterizzerà il lungometraggio. La produzione sarà curata dalla casa di produzione Laika, in collaborazione con Circle M+P, la società di Taylor Jenkins Reid, il che promette un progetto di alta qualità.

La carriera di anna boden e ryan fleck: un percorso di successi

Anna Boden e Ryan Fleck hanno costruito una carriera cinematografica ricca di successi e riconoscimenti. Prima di “Captain Marvel”, il loro film più recente è “Freaky Tales”, una commedia d’azione che combina diversi generi, con protagonisti Pedro Pascal e Jay Ellis. Questo film è stato presentato al Sundance Film Festival e distribuito da Lionsgate ad aprile. La coppia ha anche lavorato a pellicole come “Mississippi Grind”, “5 giorni fuori” e “Sugar – Il giovane campione”, oltre alla serie “Mrs. America” per la televisione. La loro esperienza e il loro stile distintivo li rendono adatti a portare sul grande schermo la storia di “Atmosphere”.

Taylor jenkins reid: un’autrice di successo

Taylor Jenkins Reid ha raggiunto la celebrità con il suo bestseller “Daisy Jones and The Six”, che ha ottenuto un notevole successo anche come serie televisiva, con nove nomination agli Emmy e due vittorie. Oltre a “Daisy Jones and The Six”, Reid ha scritto altri romanzi di successo come “Carrie Soto Is Back”, “Malibu Rising” e “Maybe in Another Life”. La sua abilità nel creare personaggi complessi e trame coinvolgenti ha catturato l’attenzione di lettori e critici, rendendola una delle autrici più apprezzate del panorama letterario contemporaneo. L’adattamento di “Atmosphere” rappresenta una nuova opportunità per esplorare il suo talento narrativo sul grande schermo.

