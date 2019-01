Angelina Jolie sarà diretta da Taylor Sheridan, apprezzato regista del film del 2016 “Hell or High Water” e di “I segreti di Wind River” del 2017.

Angelina Jolie al lavoro per un thriller

Si chiamerà “Those Who Wish Me Dead” e sarà l’adattamento del romanzo omonimo di Michael Koryta il prossimo lavoro in cui è coinvolta Angelina Jolie. La storia, per la quale Sheridan figura non solo in veste di regista ma anche di sceneggiatore, ruota attorno a un brutale omicidio avvenuto nel Montana. Ne è stato inconsapevole testimone un ragazzino di quattordici anni che viene messo al sicuro in una casa famiglia ed è ricercato da due killer gemelli. Tra i diversi personaggi presenti figurano una coppia che lavora per il programma di sopravvivenza e una donna che occupa una torre di avvistamento utilizzata per il controllo degli incendi.

Si sa, al momento, davvero poco sul ruolo che ricoprirà Angelina Jolie. Quello che è certo è che le riprese saranno effettuate in Montana dal prossimo maggio. Tra i produttori figurano Aaron L. Gilbert, Garrett Basch e Steve Zaillian.

Angelina Jolie e “Maleficent 2”

Dopo aver diretto “By the Sea”, l’ex moglie di Brad Pitt ritorna anche a indossare i panni della strega malvagia in “Maleficent II” in uscita a maggio nel 2010 nelle sale cinematografiche americanhe. La storia di questo sequel è top secret ma è noto che ripartirà da dove finiva il primo film, ovvero dal risveglio di Aurora dormiente (Elle Fanning) e dalla rinascita di Malefica. In questa nuova avventura si dovrebbe esplorare il rapporto tra le due protagonisti femminili.

29/01/2019