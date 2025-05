Angelina Jolie: 50 anni di carriera tra cinema e impegno umanitario

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Angelina Jolie, icona del cinema mondiale, si avvicina al traguardo dei 50 anni il 4 giugno 2025. La sua carriera, costellata di successi e impegni sociali, ha trasformato ogni tappa della sua vita in un’opportunità per esprimere la sua personalità e il suo talento. Dalla sua interpretazione di personaggi memorabili sul grande schermo alle sue battaglie per i diritti umani, Jolie continua a essere una figura di riferimento nel panorama culturale contemporaneo.

Gli esordi e il primo Oscar

Nata a Los Angeles nel 1975, Angelina Jolie è figlia degli attori Marcheline Bertrand e Jon Voight, vincitore di un premio Oscar per il film “Tornando a casa”. La sua carriera artistica inizia precocemente, a soli sette anni, quando appare nel film “Cercando di uscire” di Hal Ashby, recitando al fianco del padre. La sua passione per la recitazione cresce e, a sedici anni, diventa protagonista del videoclip “Alta Marea” di Antonello Venditti, un passo importante verso la notorietà.

Il grande successo arriva nel 2000 con “Ragazze interrotte”, diretto da James Mangold, in cui Jolie interpreta Lisa Rowe, una giovane con un disturbo sociopatico. Questa performance le vale il suo primo Oscar, un riconoscimento che segna l’inizio di una carriera straordinaria. A soli 23 anni, Angelina dimostra di avere una versatilità unica, capace di passare da ruoli drammatici a quelli d’azione, come nel caso di “Lara Croft: Tomb Raider”, che la consacra come star internazionale.

Il matrimonio con Brad Pitt

Il 2005 segna un altro capitolo importante nella vita di Angelina Jolie. Durante le riprese di “Mr. e Mrs. Smith”, incontra Brad Pitt, con cui condivide il set in un film che racconta la storia di due killer professionisti. La chimica tra i due è immediata e, nonostante Pitt fosse già sposato con Jennifer Aniston, la relazione tra Jolie e Pitt si evolve rapidamente. I fan e i media battezzano la coppia “Brangelina”, un nome che diventa sinonimo di glamour e celebrità.

Nel 2014, Angelina e Brad si uniscono in matrimonio, diventando genitori di sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Tuttavia, la loro storia d’amore non è priva di difficoltà. Dopo due anni di matrimonio, la coppia annuncia la separazione, dando vita a una complessa battaglia legale per il divorzio, che si conclude nel 2019. Nonostante le sfide personali, Angelina continua a mantenere un’immagine pubblica forte e resiliente.

La carriera da attrice, regista e sceneggiatrice

Oltre a essere un’attrice di successo, Angelina Jolie ha dimostrato di avere anche un talento notevole come regista e sceneggiatrice. Tra i suoi lavori più significativi ci sono “Nella terra del sangue e del miele”, “Unbroker” e “By the Sea”, quest’ultimo in cui ha diretto il marito Brad Pitt. La sua versatilità si evidenzia anche nei ruoli interpretati, come quello della cyborg Cash in “Cyborg 2”, Christine Collins in “Changeling” di Clint Eastwood e Malefica in “Maleficent”.

Jolie ha anche prestato la sua voce a Tigre nel film d’animazione “Kung Fu Panda”, dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi generi cinematografici. Nonostante le sue numerose offerte, ha dovuto rinunciare a ruoli importanti, come quello in “Gravity” di Alfonso Cuarón, che è stato poi interpretato da Sandra Bullock. La sua carriera continua a evolversi, con progetti che la vedono protagonista sia davanti che dietro la macchina da presa.

La salute e l’impegno umanitario

Oltre alla carriera cinematografica, Angelina Jolie è nota per il suo impegno umanitario. Nel 2013, ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di duplice mastectomia per ridurre il rischio di sviluppare un cancro al seno, a causa di una mutazione del gene BRCA1. Questa scelta coraggiosa ha suscitato un ampio dibattito pubblico, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute femminile.

Jolie ha viaggiato in numerosi paesi, tra cui Cambogia, Pakistan, Siria, Iraq, Haiti e Bosnia, per sostenere le cause umanitarie. Ha lavorato instancabilmente per i diritti dei rifugiati e per denunciare la violenza di genere nelle zone di conflitto. Nel 2014, ha ricevuto l’Oscar Premio umanitario Jean Hersholt, riconoscimento che celebra il suo impegno a favore della giustizia sociale.

La sua passione per la causa animalista è altrettanto nota, come dimostra il servizio fotografico per il National Geographic, in cui ha posato ricoperta di api per promuovere la biodiversità. A quasi 50 anni, Angelina Jolie continua a essere una figura influente, sia nel mondo del cinema che in quello dell’attivismo, con una carriera che rimane in continua evoluzione.

